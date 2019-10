Ile Maurice: Xavier Duval et Paul Bérenger se donnent la réplique sur Facebook

L'un affirme que «les négociations entre Bérenger et Jugnauth pour une alliance sont un signe de panique». Et l'autre maintient que le «MMM pé prézant so lalis 60 kandida dan lasanblé délégé.» Xavier-Luc Duval, leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), et Paul Bérenger, leader du Mouvement militant mauricien (MMM), se sont donné la réplique sur Facebook, ce mercredi 9 octobre.

Le leader des bleus a été le premier à s'exprimer. «Ultime reniement de Bérenger. Viré Mam réveille toi. Le MSM a infligé un coup mortel à son ex-partenaire en accueillant les Ganoo, Obeegadoo, Ramano, Jeewah, etc. Pour sa part le MMM ne cessait de vilipender Jugnauth et consorts avec les pires insultes, en répétant avec grande conviction le fait qu'il allait définitivement seul aux élections. La seule conclusion possible est que la maison est en feu. Sauve qui peut», a-t-il partagé sur la page Facebook du PMSD.

Si les membres du MMM ont démenti une quelconque alliance le MSM, le leader a dans l'après-midi répliqué. «Tou Moris rapel ki Xavier-Luc Duval ek Navin Ramgoolam ti dir ki zot pou al tousel dan éleksion zénéral. XLD pa pé réisi zistifié so lalians bankal ek PTR é lerla zot koumans fann rimer. Nou rédir é nou minténir: MMM pé prézant so lalis 60 kandida dan lasanble délégé.»