Tunisie: Présidentielle 2019-Kasserine - Les partisans de Kais Saeid poursuivent leur campagne du second tour

Kasserine — Les partisans du candidat au second tour de l'élection présidentielle 2019, l'universitaire indépendant Kais Saeid, ont poursuivi mercredi dans la circonscription de Kasserine leur campagne pour l'élection présidentielle, en organisant des réunions directes avec les citoyens pour présenter le programme électoral du candidat, au marché hebdomadaire à Sbeïtla et dans le centre des villes de Sebiba et Jedeliane, selon le coordinateur régional de la campagne, Wajdi Khadraoui.

Khadrawi a déclaré au correspondant de l'agence TAP que les sympathisants du candidat Kais Saeid dans la région avaient commencé la campagne depuis lundi dernier dans chacune des délégations de Feriana, Majel Bel Abbas et Hass Frid, en organisant une série d'activités de sensibilisation et des débats avec les citoyens pour expliquer le programme du candidat et inciter les citoyens à lui accorder leurs voix au second tour.

"Ils se sont portés volontaires pour le soutenir et soutenir sa campagne par conviction de ses idées et de son projet populaire", a-t-il souligné.

Il a ajouté que leur candidat "sera juste et fera en sorte que la loi sera au dessus de tous et sera à égale distance de tous les citoyens, des partis et des indépendants".

Kais Saeid avait fait part de sa décision de ne pas mener personnellement une campagne électorale au second tour "pour absence d'équité" entre lui son candidat Nabil Karoui, incarcéré dans des affaires de "blanchiment d'argent" et de "fraude fiscale", avant sa libération mercredi soir sur une décision de la cour de cassation.