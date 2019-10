Cote d'Ivoire: Imprimerie et art graphique - La 5e édition du Siag a débuté ce mercredi

Jusqu'au 11 octobre, le salon réunira les spécialistes de l'impression, les experts des technologies de l'information et de la communication et un public passionné de technologies innovantes.

Le Top départ de la 5e édition du Salon de l'Imprimerie et de l'Art Graphique (Siag) a été donné dans la matinée d'hier (9 octobre), à la patinoire du Sofitel hôtel Ivoire, à Cocody. Il s'agit du premier salon en Côte d'Ivoire, consacré à l'imprimerie, à l'art graphique et à l'emballage.

C'est une initiative de la structure de communication Oasis Com. Jusqu'au 11 octobre, le salon réunira les spécialistes de l'impression, les experts des technologies de l'information et de la communication et un public passionné de technologies innovantes.

Des conférences et ateliers figurent au programme de ce rendez-vous qui se veut, par ailleurs, une passerelle pour des rencontres d'affaires.

La coupure symbolique du ruban, lançant le début officiel des activités, a eu lieu à la suite d'une brève cérémonie qui a enregistré les allocutions des officiels.

Rosine Kacou a, au nom du parrain du salon qu'elle représentait, le ministre de la communication et des médias Sidi Tiémoko Touré, félicité «les organisateurs pour l'ingéniosité et la créativité dont ils ont fait preuve en initiant ce salon».

Soulignant au passage la pertinence du principal thème de cette édition : «Offset ou Numérique : quel choix d'investissement pour l'impression en Afrique ?».

Elle a par ailleurs salué le dynamisme au plan national du secteur de l'imprimerie et de l'art graphique qui, selon les chiffres fournis par la corporation elle-même, enregistre une centaine d'entreprises et près de 10 000 emplois directs et indirects.

Pour sa part, Paule-Nadège Pathé, la commissaire générale du salon, a exprimé sa gratitude aux 50 exposants locaux et internationaux qui ont eu confiance en elle. Elle a aussi associé le ministre et parrain du salon à ses remerciements pour son soutien.

15 000 visiteurs sont attendus sur les 3 journées que durera le salon. La découverte des technologies de pointe dans les domaines de l'impression et de l'art graphique, constitue l'une des grandes attractions de ce rendez-vous.

Cette tradition est bien partie pour être honorée lors de cette édition. En témoignent les impressionnantes démonstrations techniques que proposent certains stands que nous avons visités.