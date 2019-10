Angola: La mauvaise performance du secteur pétrolier influence l'économie

Luanda — L'Angola sur la liste des pays africains, dont la reprise économique est restée faible, une situation qui "pèse" sur les perspectives de la région, selon le rapport de la 20ème édition du magazine Africa's Pulse- Le point sur la situation économique semestriel de la Banque Mondiale, pour la région, présenté ce mercredi à Washington.

Les prévisions de la Banque mondiale pour la croissance économique de l'Angola en 2019 sont de 0,7%, ce qui devrait être le plus réel, car d'autres consultants internationaux estiment qu'il est inférieur à ce pourcentage.

Toutes les institutions internationales qui ont révisé les prévisions économiques de l'Angola l'ont fait pour la récession. Selon le rapport de la Banque mondiale, la liste comprend l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigéria, les trois plus grandes économies de la région, qui sont restés faibles. Le rapport présenté mercredi à Washington DC, et accompagné par l'Angola en vidéoconférence, par des journalistes et économistes, indique que la performance «médiocre» du secteur pétrolier a influencé la reprise de l'économie au cours de la période en question. À l'exclusion de l'Angola, du Nigéria et de l'Afrique du Sud, le document souligne que la croissance dans le reste du sous-continent devrait rester robuste, mais plus lente dans certains pays. Selon la 20e édition de Africa's Pulse, la croissance en Afrique subsaharienne devrait augmenter de 2,6% en 2019, contre 2,5% en 2018, soit 0,2 point de pourcentage de moins que la révision d'avril de cette année.

La croissance moyenne entre pays à forte intensité de ressources devrait diminuer, sous l'effet des cyclones tropicaux au Mozambique et au Zimbabwe, de l'incertitude politique au Soudan, de l'affaiblissement des exportations de produits agricoles au Kenya et de l'assainissement des finances publiques au Sénégal. Pour les pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale à forte intensité de ressources, l'activité devrait se développer à un rythme modéré, soutenue par une production de pétrole accrue. Parmi les exportateurs de métaux, il devrait être modéré étant donné le ralentissement de la production minière et la chute des prix. "Les économies africaines ne sont pas à l'abri de ce qui se passe dans le reste du monde, ce qui se traduit par des taux de croissance modérés dans la région", a déclaré Albert Zaufack, économiste en chef à la Banque mondiale pour l'Afrique.

Le document, qui comprend des sections spéciales sur l'accélération de la réduction de la pauvreté touchant plus de 400 millions de personnes en Afrique, mentionne également l'autonomisation des femmes sur le continent. Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, a estimé que l'autonomisation des femmes était le moyen de stimuler la croissance. "Les décideurs africains sont confrontés à un choix important: tout garder tel quel ou prendre des mesures délibérées en faveur d'une économie plus inclusive", a dit Hafez Ghanem. Économiste surpris par les prévisions L'économiste Carlos Rosado a été surpris par les prévisions de la Banque mondiale de 0,7% cette année concernant la reprise de l'économie angolaise.

"Si Dieu le veut, cette prévision se concrétise car, jusqu'à présent, les révisions de toutes les institutions qui suivent l'économie angolaise sont dans le sens d'une récession, d'une croissance négative", a-t-il analysé. Curieux, il attend les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) qui seront publiées dans les prochains jours. Le Fonds monétaire international a indiqué 0,4%, une prévision qui pourrait également s'abaisser à une récession économique, selon l'économiste. "D'une certaine manière, ces prévisions de la Banque mondiale sont un peu différentes des autres, mais qu'elle soit la prévision sûre", augure l'économiste. Carlos Rosado convient également que la performance du secteur pétrolier pousse l'économie angolaise à la récession, avec une production pétrolière faible.

«Au niveau local, nous produisons 1 200 000 barils de pétrole et nous en produisons un peu plus de 1 400 000 par jour», a dit le technicien. Le gouvernement prévoit pour cette année, selon le spécialiste, une production d'un 1. 570. 000 barils de pétrole par jour, une prévision actuellement d'environ 1.400.000 barils par jour. Pour l'économiste, il est crucial de savoir que le pétrole pousse l'économie à la récession. Apparemment, la Banque mondiale estime que le secteur non pétrolier peut croître et que, grâce aux réformes structurelles, il pourrait compenser la croissance négative du secteur pétrolier.