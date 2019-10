Angola: La ministre encourage la valorisation des ressources touristiques

Lubango — La ministre du Tourisme, Angela Bragança, a encouragé mercredi, à Lubango, les opérateurs touristiques à créer les moyens de valoriser le potentiel touristique existant dans la province.

Selon Angela Bragança, la valorisation des ressources permettra de les transformer en produits touristiques majeurs, ce qui attirera les visiteurs et les touristes, générant des revenus et des emplois. La gouvernante parlait durant une réunion avec des opérateurs touristiques de la région, visant l'évaluation du secteur dans la province, a souligné la nécessité d'évaluer ce qui constitue "l'ancre" du tourisme local, de le définir et de le transformer en attractions touristiques, pour les loisirs et pour générer des revenus et des emplois.

Elle a affirmé que chaque visite au monument Cristo Rei, à la faille de Tundavala, devrait générer des revenus pour le pays et créer plus d'emplois. «Il est nécessaire d'investir en Angola et c'est l'investissement privé qui fera croître le pays. Nous devons chérir l'investissement et essayer d'obtenir le meilleur rendement possible pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté », a-t-elle expliqué.

La gouvernante a ajouté que la participation du gouvernorat provincial était essentielle pour revitaliser le secteur du tourisme, car il existe déjà une classe entrepreneuriale «forte» qui, malgré la crise, est ferme et toujours audacieuse dans ses projets et ses actions. Angêla Bragança a reconnu qu'il y avait un manque d'infrastructures telles que les routes, l'énergie, l'eau, entre autres facteurs, tâche dans laquelle le ministère collaborera avec les autres départements ministériels pour trouver des solutions viables afin de stimuler le tourisme.

De son côté, la directrice commerciale de l'hôtel Serra da Chela, Nádia Máquina, présente à la réunion, a souligné que cela servirait d'élan, donnant la possibilité à la province de devenir une puissance touristique. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, près de 10% des emplois dans le monde proviennent de ce secteur, qui déplace au moins 1,4 milliard de personnes dans le monde.