Togo: Claude Le Roy se projette déjà sur novembre

Après la désillusion à la fin des éliminatoires de la CAN 2019, le Togo se prépare ardemment pour ne plus revivre une situation similaire. L'objectif est clair, se qualifier pour la CAN 2021. A quelques jours, du premier match amical en octobre face au Cap-Vert, le sélectionneur Claude Le Roy pense déjà aux éliminatoires de la CAN 2021.

En effet, les Eperviers ouvrent le bal face aux Comores. Quelques jours après, ils se déplacent à Nairobi pour y affronter le Kenya. Un match aussi bien décisif que piégeux que Claude Le Roy a commenté.

« On aurait pu faire un match amical avec l'Ethiopie à 2000 m d'altitude pour préparer l'altitude de Nairobi mais on a 21 jours pour se préparer pour qu'au niveau de l'oxygénation qu'on ne subisse pas trop et c'est ce qu'on fera probablement le 17 novembre pour arriver an Nairobi. On réfléchit à tout pour bien faire les choses », a-t-il fait savoir dans une interview relayée par la Fédération Togolaise de Football (FTF) sur sa page Facebook.

Avant d'entamer ces éliminatoires, la sélection togolaise va affronter le Cap-Vert le 10 octobre et la Guinée Equatoriale le 13. Dès novembre, elle va jouer entre le 11 et le 19 les Comores et le Kenya.