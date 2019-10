Afrique de l'Ouest: UFOA 2019 - Le Sénégal prend date avec le Ghana en finale

Le Sénégal a décroché mercredi son ticket pour la finale du tournoi des nations de l'UFOA 2019. Une victoire 2-0 sur le Mali et les Lions s'offrent le luxe d'affronter le Ghana dimanche.

Ce derby est tendu et chaud. Dans un stade Lat Dior de Thiès plein et conquis à la cause des Lions de la Teranga, ce sont les Aigles qui débutent bien le match.

15 bonne spremières minutes plus, le rythme retombe avant d'être marqué par de sechauffourées de la part des acteurs. 0-0 à la pause.

Il ne faut pas bien longtemps au retour des vestiaires pour l'ouverture du score. Suite à un bon travail sur le flanc droit, Ibrahima Dramé, laissé seul au point de penalty trompe Cheick Cadry Sy.

Cette avance, le Sénégal ne pas la lâcher malgré des occasions maliennes orchestrées notamment par Mamaye Coulibaly. La défense des Lions tenue par Moussa Ndiaye tient bon. Les esprits s'échauffent.

A 10 minutes du terme, sur une belle balle introduite par Ousseynou Niang (homme du match), Ibrahima Dramé est fauché dans la surface de répération. Penalty. ElHadji Madicke Kane transforme.

Plus rien ne peut plus arriver au Sénégal qui va terminer la partie à 11 contre 9 après la sortie sur blessure d'un Malien (alors que les changements sont épuisés) et l'expulsion d'Ibourahima Sidibe. 2-0, score final.

Dimanche, le Sénégal affrntera le Ghana en finale. Mardi, les Black stars ont dominé la Côte d'Ivoire 3-1 pour s'ouvrir les portes du bouquet final.

Dans l'autre tableau, on connait également l'affiche de la finale de la Consolante. Elle opposera le Cap vert, tombeur de la Gambie, à la Guinée. le Syli s'est défait du Liberia 1-0 mercredi sur un but de Daouda Camara.