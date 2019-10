Soudan: Daglo rencontre le sous-secrétaire de l'ONU pour la paix

Khartoum — Le membre du Conseil de la souveraineté Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo a loué le soutien que l'ONU et l'Union Africaine apportent à la paix et à la stabilité dans le pays.

C'était lors de sa rencontre mercredi au palais de la République avec M. John Pierre Lacra, sous-secrétaire du processus de paix des Nations Unies et le commissaire de la paix et de la sécurité de l'Union Africaine, M. Ismail Shurqi.

Le sous-secrétaire de l'ONU pour la paix a déclaré que la réunion avait confirmé le ferme soutien de l'ONU et de l'UA aux efforts déployés actuellement par le gouvernement et le peuple soudanais pour instaurer la paix, ajoutant que leur message était clair: les Nations unies et l'Union africaine étaient disposées à soutenir le Soudan dans ses efforts pour bâtir la paix et mobiliser ses partenaires. Dans le même temps, le Commissaire africain à la paix et à la sécurité a déclaré que l'Union africaine était prête à aider le Soudan à instaurer la paix afin de contribuer au développement et aux aspirations du peuple soudanais en matière de sécurité, d'harmonie et de progrès, ajoutant que sa rencontre avec le général Mohamed Hamdan Daglo était positive et fructueuse.