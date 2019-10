Congo-Kinshasa: Défense - Sylvain Mutombo ouvre la 5ème promotion CHESD et la 3ème promotion ESAM pour l'année 2019-2020

Le Ministre délégué à la défense et anciens combattants, Sylvain Mutombo, a procédé mardi 8 octobre 2019, à l'ouverture officielle de la 5ème promotion du Collège des Hautes Etudes de Stratégie et de Défense (CHESD) et de la 3ème promotion de l'Ecole Supérieure d'Administration Militaire (ESAM) pour l'année académique 2019-2020. Cette ouverture a eu lieu dans l'amphithéâtre Tshanzu, du prestigieux CHESD situé sur l'avenue des Forces Armées, à Gombe.

Ce collège se démarque dans sa mission qui consiste à pousser les Officiers à développer leur potentiel, de viser toujours l'excellence et de porter haut l'étendard de cette grande institution militaire à travers un comportement professionnel et une connaissance efficiente dans l'exercice du métier. Au sein de ce centre de formation, les officiers sont souvent appelés à relever de nombreux défis dans le cadre stratégique. Ce défi consiste pour chaque Auditeur de réussir les 10 mois de cette nouvelle année académique, à préciser son projet de formation et à donner corps à ses ambitions personnelles, en refusant toute paresse d'esprit, à avoir la curiosité d'apprendre et la rigueur de vouloir comprendre, pour ne jamais trahir ce collège notamment, sa chère patrie qu'est la RDC.

Et donc, cela demeure dans le domaine de la recherche scientifique et dans l'approche stratégique globale que le CHESD excelle pour contribuer à l'avancée de la Paix dans la Sous-région et en Afrique. De prime abord, Sylvain Mutombo, Ministre Délégué auprès du ministre de la Défense, au moment de lancer le go de cette nouvelle année académique 2019-2020, a adressé ses vives salutations et a exprimé sa joie de se retrouver dans le CHESD. Dans la foulée, il a rendu ses hommages les plus déférents au Commandant Suprême des Forces Armées de la République, Félix Tshisekedi, pour sa volonté politique claire de construire autour de la formation des Officiers l'ambition d'instaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national et de consolider des relations pacifiques entre les Etats de la Sous-région d'Afrique Centrale.

Selon lui, une telle volonté s'inscrit, sans ambiguïté, aussi bien dans la devise de ce Grand Collège labélisé « Centre de la Vision pour l'Excellence », que dans les objectifs du CHESD qui sont la quête de l'Autonomie Stratégique Nationale et la contribution à la Paix et à la Sécurité de l'ensemble du continent africain. «La formation à l'excellence et la recherche scientifique produits dans ce Collège de Hautes Etudes de Stratégie et de Défense sont des éléments clés de la matérialisation de cette ambition», a-t-il indiqué. Voilà pourquoi, en ce sens, ce haut lieu de formation, de recherche et de savoir d'excellence qu'est le CHESD, constitue non seulement une fierté légitime de la Sous-région, mais aussi un joyau pour l'Afrique dans la vision de l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (APSA), a renseigné le Ministre.

« En ouvrant cette année académique, c'est bien évidemment d'abord les Auditeurs, les formateurs, les différents intervenants de séminaires et des colloques à venir, les personnels académique et administratif ainsi que tous les agents du CHESD que je voudrais saluer pour marquer la rentrée et place cette année sous le signe de l'engagement de l'excellence et de l'Afrique », a renchéri Sylvain Mutombo, ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Il a laissé entendre que les armées sont au service de la Nation, elles sont l'émanation d'un Peuple pour sa défense. Avoir des Armées déconnectées de la Société, c'est mettre en danger notre précieux lien Armée-Nation.