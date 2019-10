Madagascar: Le Glacier Analakely - Du « kilalaky » à la Barinjaka en live

En à peine quelques années, Barinjaka a connu une montée fulgurante. Aujourd'hui s'il se fait rare, c'est pour retourner encore plus fort. Et il n'est pas au bout de sa carrière. Demain soir, « Monsieur Tube » revient encore au 'Le Glacier' Analakely pour le bonheur des habitués des lieux. Avec ses titres phares qui ont fait vibrer des milliers de personnes partout à Madagascar et ailleurs, Barinjaka boostera la soirée des fêtards et des jolies noctambules.

Si sur la scène il se fait rare, c'est sur les plateformes digitales qu'il fait la joie de ses fans. Postant régulièrement des titres aux couleurs multiples, il ne cesse de surprendre. Sur « Lasan'olo ny seza », un morceau sorti il y a trois mois, le chanteur change in tantinet de registre. Adoptant la tendance du moment, il s'essaie à l'afrobeat, avec un look plus urbain sans pour autant renier son titre émérite de « phénomène du Sud ». Un peu, ou beaucoup de « tsinjake », la fameuse danse « tandroy » pimente le clip, le tout dans l'aire de l'Is'Art Galerie. Il tâte le terrain histoire de suivre le courant.

Il y a un mois, il revient alors avec « Tsy agnilanao » reste dans la même ossature que les « Nasiany gadana », et « Patron'aomby », du « kilalaky à la Barinjaka ». Pas loin de Stromae, ses chansons font danser mais quand on analyse les paroles, la tristesse et les maux sont les mots d'ordre, pourtant il arrive à entraîner la foule dans une ambiance euphorique. Il y a cinq jours à peine, il sort « Famadiha Imady » qui se focalise sur cette grande tradition betsileo. Bref, il enchaîne une ribambelle de nouveaux titres qui pourrait sûrement contenir dans un futur album si l'on se fie à ces sorties qui se suivent de près.