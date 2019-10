Madagascar: Investissements étrangers - Une nouvelle dynamique de croissance évoquée par le MEDEF

A la recherche de partenariats gagnant-gagnant avec le secteur privé et le secteur public à Madagascar, une délégation du Mouvement des Entrepreneurs de France (MEDEF), composée de 35 membres, sont en mission dans la Grande-île. Plusieurs rencontres se sont déjà tenues cette semaine, notamment avec le président Andry Rajoelina et les membres du Gouvernement. Mardi dernier, une soirée de réseautage et d'échanges a été organisée à la Résidence de France à Ivandry. Hier, des rencontres B2B se sont également tenues entre la délégation du MEDEF et les adhérents du GEM (Groupement des entreprises de Madagascar). « Les entreprises françaises sont déjà nombreuses à Madagascar.

Comme le président Andry Rajoelina l'a affirmé, Madagascar est à la recherche de partenariats gagnant-gagnant pour l'intérêt de Madagascar. C'est ce qui a poussé le MEDEF à entreprendre cette visite. Plusieurs secteurs variés sont représentés dans notre délégation, à l'exemple des secteurs énergie, nouvelles technologies, agriculture, industrie, santé, tourisme, etc. », a indiqué Vincent Bigot, senior business development manager d'Aggreko, parmi les membres de la délégation du MEDEF.

Risque pays. En ce qui concerne l'environnement des affaires à Madagascar, le représentant du MEDEF a noté qu'il y a une défiance historique à Madagascar. « Cependant, la donne est complètement nouvelle. Vous avez un nouveau président. Vous avez même une équipe de football qui gagne. Beaucoup de changements se passent actuellement. Personnellement, je suis ici depuis huit ans et à présent, je sens qu'il y a nouvelle dynamique et des ambitions affichées. Nous sentons un climat assez propice, et cela est nouveau », a-t-il affirmé. En ce qui concerne la recherche de partenariats, le MEDEF a indiqué que des choses engagées. « Il faut dépasser la peur psychologique liée au risque pays. Il y a des entreprises françaises qui sont présentes dans la Grande-île depuis 30 pour certaines et même 50 ans pour les autres. Il y a de grands noms comme Colas, Orange, Canal+... Cela rassure les nouvelles entreprises qui veulent opérer ici », a poursuivi Vincent Bigot.

Par ailleurs, il a évoqué la révolution des énergies renouvelables dans le monde, qui est étroitement lié au principal enjeu de l'entreprenariat à Madagascar, que représente l'accès à l'énergie. Certes, de nombreux efforts restent à faire dans ce cadre. Aggreko, qui a une expertise dans le domaine de l'énergie électrique a cité un appel d'offre auquel il a soumis, pour l'installation d'une centrale hybride (solaire et thermique) à Toliara, pour un projet d'exploitation minière. D'après ses dires, il s'agit d'une grande première au niveau des exploitations industrielles dans la Grande Ile et représente un bon signe de progrès.