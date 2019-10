Madagascar: Actions RSE - Monika Schaller de Deutsche Post DHL Group à Madagascar

Monika Schaller, Vice-présidente Exécutive de la Communication et de la RSE de Deutsche Post DHL, et Siddhartha Kaul, Président de SOS Villages d'Enfants International, lors de la célébration des 10 ans de GoTeach, au Carlton Anosy

Cette année, DHL Madagascar a été élu Top Employer en Afrique, pour la 5e année consécutive. Son programme GoTeach pour l'employabilité des jeunes, est également adopté par 50 pays où la Deutsche Post DHL Group est présente.

380 000 employés dans plus de 220 pays à travers le monde. C'est la dimension sur le marché de l'emploi, de la multinationale Deutsche Post DHL Group, qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 61 milliards d'Euros. En parallèle à cette performance, le Groupe donne une grande importance à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), selon sa Vice-présidente Exécutive de la Communication et de la Responsabilité d'Entreprise, Monika Schaller. En effet, ce haut responsable du leader mondial du secteur de la logistique, était en visite à Madagascar, pour assister à la célébration du 10e anniversaire de GoTeach qui a eu lieu les 04 et 05 octobre derniers. Une cérémonie au Carlton Anosy, qui a également vu la présence de Fatima Sullivan, directrice régionale pour l'Afrique Subsaharienne et d'autres hauts responsables du Groupe.

A noter que le Programme GoTeach - visant la promotion de l'éducation et l'employabilité des jeunes - initié en 2009 par DHL Madagascar en partenariat avec SOS Villages d'Enfants, est actuellement mis en œuvre dans plus de 50 pays à travers le monde, grâce à son efficacité et à ses résultats à son impact. Selon Yves Koichiro Andrianaharison, Responsable Pays de DHL Express Madagascar, le Programme GoTeach a déjà façonné l'avenir de plus de 5.000 jeunes, dans la Grande-île. En outre, après avoir bénéficié des actions du Programme, 30 jeunes ont été engagés par DHL Madagascar, pour un emploi à plein temps. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, le Programme de DHL a remporté l'european Sustainability Award 2019, delivré par la Commision Européenne, lors de la célébration des 10 ans de GoTeach.

Concours. La cérémonie de célébration était également l'occasion pour DHL Madagascar d'attribuer les prix aux lauréats des Olympiades. Pour la Création de Projet Innovant le prix a été remporté par les Jeunes de SOS Villages d'Enfants de Toamasina avec leur projet « Bon Miel », qui consiste à utiliser des nouvelles méthodes afin d'obtenir des meilleurs rendements sur l'apiculture. L'équipe a gagné des Smartphones offerts par DHL et TELMA, ainsi qu'un laptop offert par DHL, un chèque de 2,5millions d'Ariary offert par ALLIANZ, un Bon d'achat de 1 million d'Ariary offert par SANIFER, une incubation de 6 mois par NEXTA, et enfin 3 accès au CINEPAX, avec d'autres goodies. La 2e place était occupée par une équipe de 2 jeunes filles de l'EPP Antanety Vontovorona, avec leur « Trousse en bouteille plastique ».

Cette équipe, ainsi que celle au 3e rang ont également reçu les supers lots des partenaires du concours. Pour le Question pour un Champion, le lycée Ziona Salazamay Toamasina et le Collège Monfort Gabriel de Mahajanga ont remporté le concours et ont gagné respectivement des tablettes du MENETP, des smartphones offerts par DHL et Telma avec Telma Vibe et Watch, un bon d'achat de Jumbo de 50.000Ar, un accès CINEPAX, des cartables, trousses et autres lots attribués par NEXTA. En outre, leurs établissements ont également reçu chacun un ordinateur de bureau, des dictionnaires, un microscope, un Box Wifi Telma avec connexion pendant 1an, ainsi que d'autres goodies.