Madagascar: Kick-Boxing /Championnat du Monde - Madagascar vise les médailles d'or

Jessy, Mathieu, Tahiry, Vladis Duco, Justin Zafy, Miora Tiana, constituent l'équipe nationale au Championnat du Monde.

Les 6 kick-boxeurs qui défendront les couleurs malgaches au Championnat du Monde de Sarajevo sont désormais dans la Capitale. Ils entament des entraînements biquotidiens au sous-gradin de Mahamasina.

Après le dernier regroupement qui s'est déroulé au gymnase couvert d'Ambatomena Fianarantsoa lors de la cinquième édition du grand combat de défi, les six combattants sélectionnés qui seront nos porte-fanions au Championnat du Monde de kick-boxing sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Ils sont arrivés à Tana cette semaine et leur départ pour joindre Sarajevo Bosnie est prévu le 17 octobre. Le dernier entraînement au gradin Mahamasina dans le Dojo de la COSPN, consiste à garder la forme des athlètes. Le matin, ils font une course pour gagner plus de vitesse. Dans l'après-midi, ils font un peu de musculation sur des machines. Ils ne font plus de grands efforts pour éviter la fatigue et les blessures.

« Ils sont fin prêts à relever le défi après trois ans d'absence de Madagascar sur la scène internationale. Après les cinq tests lors de regroupements depuis février, ils sont très motivés moralement et physiquement », a fait savoir le Directeur technique national Anigael Gastros Maronirina. Ce dernier a encore des soucis concernant le budget puisqu'il leur faut encore trouver de l'argent pour les hébergements selon ses explications.

Miora Tina Andriamiarisoa est la seule femme dans cette équipe nationale. Ce sera sa troisième participation au Championnat du Monde. Elle était déjà sacrée vice-championne en 2014 et 2015, et a participé à un stage de quelques mois en Chine cette année. « Je me suis habituée à m'entraîner avec les garçons et en tant que fille unique, cela me facilite les tâches car j'essaie de suivre leur rythme. Mon objectif est de faire mieux par rapport à 2015 et je pense que je vais y arriver » a-t-elle estimé. La délégation souhaite que le ministère de tutelle la reçoive avant son départ. Les tireurs résident actuellement à l'Hôtel M Ampefiloha.