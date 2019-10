Madagascar: Le GMUR au secours des handicapés physiques

Le Pr Solofomalala Gaëtan Duval (à g), Directeur général de fournitures de soin du ministère de la Santé et M. Riaz Sujatali, président de l'association GMUR lors de la remise des matériels médicaux à l'hôpital de Befelatanana.

Le GMUR est connu pour ses actions sociales en tout genre : don de PPN, de vêtements et de fournitures scolaires pour les enfants de familles nécessiteuses des bas-quartiers et surtout don de sang qui le différencie des autres associations humanitaires. Il a fait cette action avec tous les partenaires nationaux et étrangers. Il est en outre le partenaire officiel du Centre national de transfusion sanguine de l'hôpital HJRA à Ampefiloha. Cette fois-ci, sans sortir du domaine humanitaire, l'action de l'association GMUR dirigée par M. Riaz Hussein Sujatali a concerné les personnes handicapées et les malades alités.

En effet, 40 chaises roulantes avec pots, 10 chaises roulantes simples, 45 paires de béquilles de toutes sortes, 30 béquilles à quatre pieds et 6 lits avec matelas ont été offerts hier à l'hôpital de Befelatanana en présence du Pr Solofomalala Gaëtan Duval, Directeur général de fournitures de soin du ministère de la Santé. Le précité a remercié le GMUR et le BATIMAX qui sont les principaux donateurs de ces matériels tout en énumérant les centres hospitaliers bénéficiaires de ces dons, notamment les hopitaux d'Androva et de Mahavoky Atsimo à Majunga, les centres hospitaliers de Toamasina, l'HJRA et des CSB2.

Quant à M. Riaj Sujatali, il a souligné que pendant ces 15 années d'existence, son association a toujours travaillé main dans la main avec le ministère de la Santé et le CNTS et elle est toujours prête à continuer ses actions humanitaires pour les années à venir.