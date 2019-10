Angola: Profil de la nouvelle ministre des Finances

Luanda — La nouvelle ministre des Finances, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, nommée mardi par décret présidentiel, est originaire de Luanda et détentrice d'une licence en économie de l'Université catholique d'Angola (UCAN).

Vera Daves, 35 ans, est la première femme à occuper le poste de ministre des Finances en Angola.

Jusqu'à la date de sa nomination, elle occupait le poste de secrétaire d'État aux Finances et au Trésor et remplace à ces fonctions Augusto Archer de Sousa Mangueira. Formation académique Outre son diplôme en économie de l'Université catholique d'Angola (UCAN), son cursus comprend le cours sur les techniques et pratiques bancaires, l'Institut de formation bancaire du Portugal, le cours sur les marchés des obligations et produits dérivés (ICAP), le cours sur le leadership et des Cours de gestion du temps. Expérience professionnelle 2014 - 2016 - Administratrice exécutive de la Commission du marché des capitaux; Technicienne en finances à la Sonangol ESSA, directrice du bureau de produits et recherche de la Banque Privée Atlântico, professeure du cours de Marchés financiers à MBA, promu par la Catholic Business School Alliance, professeure de finances publiques et d'intégration à la faculté d'Economie de l'UCAN.

Septembre 2016 - octobre 2017 - Présidente de la Commission de Marché des capitaux. Autres références professionnelles Commentatrice économique dans divers médias, notamment la TPA (programme dans le programme Bom Dia Angola), la Radio Mais et la Revue Rumo; Co-auteure d'un livre sur les Finances publiques.