Algérie: Réunion du gouvernement - Validation de 6 projets de marchés en gré à gré simple

Alger — Le Gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, a validé six (6) projets de marchés en gré à gré simple pour la réalisation de plusieurs ouvrages d'art et de structures ainsi que le soutien du transport scolaire, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Selon la même source, les projets de marchés en gré à gré simple validés par le Gouvernement portent sur l'acquisition de 3.500 bus scolaires, entre le ministère de l'Intérieur et l'entreprise publique "la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz (SAFAV)", et la réalisation de deux structures relevant du secteur de la Sûreté nationale entre les services de la wilaya d'Adrar et l'entreprise publique économique "Cosider Construction".

Il s'agit également d'un projet pour la mise en place, la numérisation et la modernisation d'un système d'information au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), entre le ministère et l'entreprise nationale pour l'appui à la numérisation, en sus d'un projet pour la réalisation d'un ouvrage d'art sur la route nationale N18, entre la Direction des travaux publics de la wilaya de Médéa et la Société algérienne des ponts et travaux d'art (SAPTA), a ajouté la source.

Intervenant suite à la validation de ces projets de marchés, le Premier ministre s'est félicité, en particulier, du projet d'acquisition de 3.500 bus scolaires, indiquant que ce programme supplémentaire, approuvé lors de la réunion du gouvernement consacré à la préparation de la rentrée scolaire, venait "renforcer le programme précédent pour l'acquisition de 3.500 bus, en réponse aux besoins exprimés au niveau local, ce qui permettra d'augmenter le niveau de prise en charge du transport de nos enfants et d'améliorer les conditions de leur scolarisation".