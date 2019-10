Ile Maurice: Paternité du MP - La bataille s'envenime

Le chemin de la rose est semé d'épines mais rien n'arrête Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier, qui se disputent le nom du Mouvement patriotique (MP). Hier, les deux clans se sont affrontés avec hargne à la commission électorale peu avant le début de l'enregistrement des partis politiques. Les deux s'y sont présentés, voulant s'approprier, avant l'autre, le symbole de la rose mais le commissaire électoral, Irfan Rahman, a mis fin à toute tentative en leur faisant comprendre que c'est la cour qui doit régler ce litige.

Bien que l'affaire soit toujours en cour, Atma Bumma a lancé des piques à son ancien camarade de parti lorsque celui-ci s'apprêtait à sortir. «Voler, la hont lor twa !» Alan Ganoo a rétorqué en accusant ce dernier d'avoir tenté de «vendre le MMM» contre de l'argent, tout en insistant sur le fait que c'est lui qui a créé le MP. La bataille juridique pour la paternité du parti de la rose se poursuivra aujourd'hui en Cour suprême où une décision est attendue.

Entre-temps, un autre parti s'est frayé un chemin, hier, pour s'enregistrer sous le nom du MP. Son symbole est «la rosa» sauf qu'elle présente une étrange similitude au symbole que se disputent Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier. Son président a souligné le fait qu'il n'est ni rattaché au MP d'Alan Ganoo ni au parti de Jean-Claude Barbier. Son enregistrement a pu avoir lieu mais Irfan Rahman explique qu'un seul de ces trois partis pourra utiliser le symbole. Une décision finale sera prise, samedi, par la commission électorale.

Pour leur part, le Mouvement socialiste militant (MSM) et du Mouvement Liberater (ML) brigueront les suffrages sous l'Alliance Morisien, créée hier. Selon le président du parti soleil, Showkutally Soodhun, d'autres partis ou aspirants candidats qui souhaitent se présenter sous cette alliance pourront le faire. C'est le cas de la Plateforme militante de Steven Obeegadoo. Le principal concerné a confirmé à l'express qu'il ne va pas enregistrer la Plateforme militante comme parti mais qu'il sera candidat de l'Alliance Morisien et non du MSM. Si le litige du MP est résolu avant 15 heures vendredi, il pourra être officiellement associé au MSM et au ML sous l'Alliance Morisien. Au total hier, 14 partis étaient enregistrés auprès de la commission. Une seule alliance est, pour l'heure, officielle.

Par ailleurs, Yasin Hamuth, membre du MP et proche d'Alan Ganoo, a déposé une demande d'injonction hier, en Cour suprême. Il réclame qu'un ordre soit émis pour empêcher qu'Atma Bumma, Jean-Claude Barbier et Sudesh Roopun, d'utiliser le symbole, le nom et la couleur du MP lors de l'enregistrement des candidatures pour les élections générales du 7 novembre. Cependant, la juge Rita Teelock, siégeant en référé, n'a pas accédé à cette demande et l'affaire reprend aujourd'hui.