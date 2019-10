Maroc: Clôture de la 3ème édition Al Omrane Expo sur un bilan très positif

La 3ème édition du Salon « Al Omrane Expo 2019 », placée sous l'égide du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, a tenu toutes ses promesses.

Le Salon a connu une grande attractivité, avec plus de 5000 visiteurs institutionnels et grand public qui ont pu venir prendre connaissance des métiers d'un groupe étatique qui, comme l'a rappelé le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, est le véritable outil stratégique et opérationnel de mise en œuvre de la politique gouvernementale. Il a également mis en exergue la réussite de sa transformation tant sur le plan financier qu'opérationnel et a confirmé son rôle d'opérateur incontournable pour le secteur.

Le Président du Directoire Badre Kanouni a, de son côté, fait part de la volonté du Groupe d'inscrire et d'ancrer la durabilité dans ses différents programmes confortant les préoccupations du vice-président de la région Casablanca-Settat, M. Moncef Belkhayat présent à la conférence d'ouverture du Salon sous le thème «Le secteur de l'habitat et les défis de la durabilité».

De son côté, Mme Soraya Khalil, Directrice de la Direction de la qualité et des affaires techniques au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, a présenté l'approche en matière de durabilité dans le secteur qui a permis au Maroc d'avoir la reconnaissance de la Nama Facility qui devrait accompagner le secteur pour la réalisation de logements sociaux et moyens standing intégrant l'efficacité énergétique.

Rappelons enfin que «Al Omrane Expo 2019» que le grand palais de la Foire de Casablanca a abrité du 4 au 6 octobre 2019, constitue la troisième étape d'une série d'événements au niveau national et international à travers Al Omrane Expo MDM.