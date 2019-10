Maroc: Erfoud s'apprête à accueillir la 10ème édition du Salon international des dattes

"Palmier dattier, levier de l'emploi et pilier de l'économie oasienne" est le thème choisi pour le 10ème Salon international des dattes d'Erfoud (SIDATTES-2019), qui se tiendra du 24 au 27 octobre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, apprend-on auprès des organisateurs.

Le SIDATTES-2019, qui marque une décennie d'ancrage, réunira plus de 200 exposants venant de 15 pays étrangers, outre le Maroc, indique mardi un communiqué conjoint du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et de Maroc Vert.

Un programme riche a été concocté pour cette édition avec un large éventail d'activités, dont des conférences et ateliers scientifiques, des animations pédagogiques et ludiques, des présentations folkloriques, des dégustations de produits locaux et des concours, ainsi que des circuits touristiques pour faire découvrir aux visiteurs la diversité et la richesse de la région, selon la même source. Les nouvelles technologies et la nano-irrigation, les techniques de valorisation des sous-produits du palmier dattier, le conditionnement et l'énergie solaire sont parmi les sujets qui seront traités à cette occasion.

Comme il est de tradition depuis son lancement en 2010, le SIDATTES sera structuré autour de 8 pôles, représentant chacun une facette du secteur. Il s'agit du pôle régions, pôle institutionnels et sponsors, pôle international, pôle agrofourniture, pôle rahba, espace produits du terroir, pôle machinisme agricole et espace exposition culturelle.

Le pôle régions abrite les 4 régions productrices de dattes, à savoir Drâa-Tafilalet, l'Oriental, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun. L'espace exposition culturelle sera réservé aux oasis du Royaume, outre un espace thématique dédié aux startups, offrant aux jeunes agriculteurs une tribune pour l'exposition de leurs projets et innovations.

Carrefour de référence pour les professionnels de la filière phoenicicole, le SIDATTES est une plateforme incontournable de rencontres, d'échange et de commercialisation.

En outre, le SIDATTES sera une occasion de révéler encore une fois l'implication de tous les acteurs du secteur dans le développement de la filière des dattes, tout en rappelant le rôle moteur de cette activité dans l'économie oasienne et dans la promotion et la création d'emplois.

Cette édition, à laquelle sont attendus plus de 80.000 visiteurs, viendra également mettre en avant le rôle majeur de la filière phoenicicole dans le développement de l'économie oasienne et son soutien à l'essor d'une agriculture équitable et durable au Maroc et à la préservation de plus de 12.000 emplois et contribue jusqu'à 60% dans la formation du revenu pour plus de 2 millions de citoyens dans les zones oasiennes, souligne-t-on de même source.

Le développement des zones oasiennes revêt un intérêt particulier dans la politique agricole compte tenu de leur rôle déterminant dans le développement socio-économique du pays. L'intérêt particulier dont elles ont fait l'objet est reflété à travers les différents programmes lancés au cours de cette dernière décennie.

Dans ce contexte, la filière "palmier dattier" occupe une place de choix dans le cadre du Plan Maroc Vert. C'est ainsi qu'un programme de plantation de 3 millions de palmiers dattiers a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 10 novembre 2009 à Errachidia et un contrat-programme signé en 2010 entre le gouvernement et la profession pour le développement des différents maillons de la chaîne de valeur de la filière palmier dattier à l'horizon 2020, rappelle le communiqué.

A quelques mois de sa date d'échéance, le bilan du contrat-programme révèle des résultats très positifs pour la plupart des indicateurs, dépassant parfois les objectifs fixés, ajoute-t-on, faisant savoir que des avancées majeures ont été enregistrées aussi bien à l'amont qu'à l'aval de la filière.

Tenu sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le SIDATTES sera installé cette année sur son nouveau site situé à Erfoud, à côté du siège de l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier, sur une superficie de 40.000 m2, dont 11.000 aménagés en stands.

Espace incontournable de partage et d'échange autour du secteur phoenicicole, le SIDATTES figure aujourd'hui parmi les événements phares qui rythment l'agenda agricole et constitue une formidable plate-forme de communication et de promotion de la datte marocaine.