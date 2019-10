Angola: Basketball - Petro et D'Agosto ouvrent vendredi saison 2019/20

Luanda — Les équipes de basketball masculines seniors de Petro de Luanda (champion national) et de Primeiro d'Agosto, détenteur de la Coupe d'Angolae, disputent vendredi, au pavillon Cidadela, dans la capitale, la 27e édition de la Super Coupe, épreuve qui marque l'ouverture de la saison 2019/20.

Le match qui commence à 19h, est très attendu et se joue à un moment unique de ces formations, en ce qui concerne la plus haute compétition, puisque les pétroliers sont garantis cette année dans la Ligue Africaine des Clubs et les "militaires" ne disposent d'une une telle prérogative, bien qu'ils soient les champions continentaux. Mais cette particularité peut être motivante pour les deux dans le "combat" pour le premier trophée de la saison, en tenant compte des changements / renforts et des positions prises par les parties, en particulier le Primeiro d'Agosto, qui, après avoir consommé l'absence dans la compétition africaine, définit comme objectif la conquête toutes les épreuves internes, notamment la Super Coupe, la Coupe d'Angola et le Championnat National.

Des adversaires de taille égale seront sur le terrain, avec un peu de favoritisme pour Petro, dont l'équipe est presque remplie avec les renforts Valdelício Joaquim et Jone Pedro, ainsi que de Carlos Morais, Leonel Paulo et Gerson Lukene. La performance lors de la saison dernière sous les ordres de l'entraîneur de Lazare Adingono renforce les perspectives alors que l'équipe est plus jeune que son adversaire et capable de remporter la septième Super Coupe "Wlademiro Romero", trophée remporté pour la dernière fois en 2014/15.

Parmi les autres «inconforts», la rapidité de Petro, en particulier sa base Childe Dundão, qui est un problème majeur pour le groupe sous les ordres de Paulo Macedo, qui ne compte pas pour ce match sur Emmanuel Quezada, l'un de ses meilleures unités. Joueurs disponibles: Petro de Luanda: Childe Dundão, Pedro Joaquim, Divaldo Mbunga, José Antonio, Carlos Morais, Leonel Paulo, Benvindo Quimbamba, Abubakar Gakou, Jone Pedro et Valdelício Joaquim. Primeiro d'Agosto: Pedro Bastos, Carlos Cabral, Hermenegildo Santos, Malick Cissé, Edson Ndoniema, Armando Costa, Felizardo Ambrosio, Muto Fonseca, Eduardo Mingas, Milton Valente, Tárcio Domingos, Teotónio Dó et Islando Manuel. Commencée en 1994 avec la conquête de Petro de Luanda, la Super Coupe, une compétition dominée par le Primeiro d'Agosto, avec 13 trophées (5 consécutifs), porterait le nom de Wlademiro Romero en 2006. Petro en compte six, ASA trois, Libolo trois et Interclube une.