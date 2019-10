Angola/Congo-Kinshasa: Ligue des champions - Le Primeiro d'Agosto retrouve TP Mazembe

Luanda — Le Primeiro d'Agosto fait partie du groupe A de la Ligue des clubs champions africains de football, aux côtés du TP Mazembe de la RDC, l'adversaire qu'il a affronté en 2018, lors de la célèbre édition où l'équipe militaire avait atteint les demi-finales.

Dans cette édition-là, le champion national avait éliminé les Congolais en quarts de finale, faisant un nul 1-1 à domicile au match retour après un match nul 0-0 au stade 11 de Novembro lors de l'aller.

Selon le tirage au sort réalisé mercredi au Caire, en Égypte, l'équipe militaire retrouvera également Zesco United de la Zambie. Les deux formations se sont croisées dans la Série D lors de cette fameuse campagne. Les Agostinos ont gagné 2-1 à Luanda et fait match nul 0-0 à Lusaka.

L'autre adversaire du champion angolais sortira de l'éliminatoire qui oppose le Zamelek et la Génération Foot du Sénégal. Le match-retour se dispute le 24 de ce mois en Egypte. Les Sénégalais ont une avance de 2-1. Petro de Luanda fait partie du groupe C, avec le vice-champion africain, le Wydad de Casablanca, entraîné par Zoran Maki, ancien entraîneur du Primeiro d'Agosto, et avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, qui a éliminé les Pétroliers en 2001, en demi-finales aux tirs au but. L'Usma d'Algérie fait également partie de cette série.

Le groupe B est composé d'Al Ahly d'Egypte, d'ES Sahel de Tunisie, d'Al Hilal du Soudan et du FC Platinum du Zimbabwe. L'Espérance de Tunis, la JS Kabylie algérienne, AS Vita de la RDC et le Raja Casablanca marocain sont dans le groupe D. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Le champion en titre est l'Espérance de Tunis.