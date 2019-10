Angola: Le Président de la République félicite les Forces armées angolaises

Luanda — Le Président de la République a félicité mercredi les Forces armées angolaises (FAA), à l?occasion de leur vingt-et-huitième (28ème) anniversaire célébré le 09 octobre

Dans un message aux FAA, João Lourenço , qui est également Commandant en chef de l'Armée nationale, félicite tous les généraux, les amiraux, les officiers, les sergents, les soldats et tout le personnel civil des Forces armées angolaises.

Le chef de l'Etat félicite les Forces armées « Pour l'importante date, qui s'inscrit dans les annales de notre histoire récente, comme expression de la plus haute détermination de notre Peuple, dans la lutte pour las Paix, l'Unité et la Réconciliation nationale ».

João Lourenço rappelle que, créées au début des années (19) 90, au moment où le contexte géopolitique international était marqué par des fragments de la « Guerre Froide », entre les grandes puissances mondiales, et par l'apparition de nouveaux acteurs, les FAA ont été capables de surmonter les moments de crise et de profonde méfiance entre les parties signataires des Accords de Paix, réorganisant leurs structures et leur système de force avec la célérité qui s'imposait, les adaptant aux circonstances difficiles que le pays vivait alors ».

Dans son message parvenu à l'ANGOP, le Président angolais souligne que « Grâce au héroïsme, fermeté et détermination de nos braves combattants, dont nombreux sont tombés sur les fronts de combat en défendant les intérêts supérieurs de la Nation angolaise. Cette grande bataille pour la Paix et le Progrès social a été remportée. Aujourd'hui, nos Forces armées constituent, par mérite propre, une fierté pour tout notre Peuple, depuis Cabinda jusqu'au Cunene ».

Le Président reconnaît néanmoins que les transformations survenues sur l'arène politique régionale et internationale érigeaient de nouveaux défis à relever, concernant fondamentalement les opérations de maintien de la paix et d'appui humanitaire aux populations nécessiteuses, sans oublier d'assurer la défense de l'intégrité de la patrie face aux potentiels risques et menaces ».

João Lourenço rend « un profond hommage de respect, d'admiration et de déférence à tous les soldats qui, au service des FAA, ont fait de leur mieux, sacrifiant voire leur propre vie, pour la cause des valeurs plus nobles du Peuple Angolais ».

Enfin, souhaitant bonne santé et fermeté aux soldats, le Commandant en chef a émis l'espoir de voir les FAA être, à tout moment, en mesure d'accomplir la mission qui leur a été confiée.

« La Patrie n'implore pas ses enfants, elle ordonne ! », affirme, enfin, le Président dans son message de félicitation aux Forces armées angolaises.