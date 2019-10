Sénégal: Secrétariat exécutif national du PS - Les verts rendent hommage à Tanor et adoubent Mbengue Ndiaye

Le Parti socialiste compte rendre un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng, son ancien secrétaire général rappelé à Dieu, le 15 juillet. En réunion hier, mercredi 9 octobre, le Secrétariat exécutif national, a aussi adoubé Aminata Mbengue Ndiaye, appelée à assurer l'intérim, jusqu'au congrès des Verts.

«Pour lui exprimer la profonde reconnaissance des militants du Parti socialiste, pour tous les efforts et sacrifices qu'il a consentis, à cet effet, sans répit, des années durant, le SEN a décidé de proposer au Bureau politique, de consacrer une journée du Souvenir, en hommage au Président Ousmane Tanor DIENG».

C'est une déclaration du secrétariat exécutif national qui compte rendre des hommages mérités à feu Ousmane Tanor.

A la sortie de leur rencontre qui a duré plusieurs heures, le secrétariat exécutif informe qu'un comité préparatoire est mis en place et va proposer le format le plus approprié ainsi que les modalités adéquates d'organisation d'une telle manifestation, dans les meilleurs délais.

S'agissant de l'examen la vie du Parti depuis le décès de Tanor Dieng, le SEN engage, d'ores et déjà, tous les militants et responsables à poursuivre sans relâche le travail d'animation à tous les niveaux, par le parachèvement, dans les délais prescrits, du processus de vente des cartes et de renouvellement des instances de base.

AMINATA MBENGUE NDIAYE JUSQU'AU CONGRES

«Le SEN renouvelle son engagement à honorer la mémoire du Président Ousmane Tanor Dieng et demande, pour ce faire, à tous les camarades responsables, d'apporter au Secrétaire général adjoint, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, tout le soutien agissant que requiert l'exercice de ses nouvelles responsabilités à la tête du Parti, jusqu'au prochain congrès ordinaire, en vertu des dispositions des articles 30 des Statuts et 18 du Règlement intérieur et, sous l'éclairage de la résolution annexe adoptée par le congrès extraordinaire du 27 Novembre 2018» a déclaré Abdoulaye Wiliane, porteparole du parti socialiste. M. Wilane invite dans la foulée ses camarades de parti politique à fédérer au tour de l'essentiel et continue les chantiers inachevés de feu Ousmane Tanor Dieng.

LE PARTI SOCIALISTE SALUT LE VENT DE DEGEL POLITIQUE

Le secrétariat exécutif national n'a pas manqué de prononcer sur le vent de décrispation politique sous la bénédiction du khalife général des Mourides, Serigne Mountkha Mbacké lors de l'ouverture de la grande mosquée Majalikul Djinane. D'ailleurs, les socialistes ont salué l'attitude du président Macky Sall.

«Le SEN salue les initiatives opportunes du Chef de l'Etat, tendant à pacifier l'espace politico-social, telles que l'ouverture du Dialogue national consubstantiel à la démocratie ainsi que les récentes mesures de grâce.

Le SEN remercie vivement, le Khalife général des mourides pour le rôle de premier plan qu'il a joué, en vue de créer, entre les acteurs politiques, un climat de sérénité et de concorde, propice au dialogue, dans l'intérêt exclusif de la nation.» soutiennent les Verts.

A signaler, le SEN a proposé dans un délai raisonnable la convocation d'une session spéciale du Bureau politique, élargi aux Secrétaires généraux des coordinations devant précéder celle du Comité Central.