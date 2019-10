Afrique de l'Ouest: Transition agro écologique des systèmes de production - Des chercheurs proposent des solutions intégratives

L'Institut de recherche pour le développement (IRD), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et l'Institut sénégalais de recherches agricole (ISRA) en synergie d'actions pour une transition agro-écologique des systèmes de production en Afrique de l'ouest par des approches intégratives, proposées par des chercheurs ouest africains. La deuxième conférence intensification durable, édition 2019 s'est ouverte du 8 au 10 octobre à Dakar.

L'un des défis majeurs du troisième millénaire est celui des changements climatiques qui impactent négativement sur le biotope, particulièrement en Afrique.

En réponse à cette menace de sécurité alimentaire, des chercheurs de l'Afrique de l'ouest, réunis à Dakar pour trois jours depuis le 8 octobre dans le cadre de la Conférence intensification durable, leviers d'intensification pour une transition agro écologique des système de production en Afrique sub-saharienne, partagent les résultats de recherche sur les systèmes de production agricoles plus précisément sur les systèmes de cultures simples, l'agroforesterie, l'intégration agriculture élevage, gestion de la biodiversité, santé des plantes et des sols, amélioration variétale.

Cette conférence offre une tribune de présentation des approches intégratives des résultats de recherche visant à améliorer la production agricole, à atténuer la dégradation de l'environnement, à réduire les effets des changements climatiques, à contribuer au bien-être et à participer activement à la résilience des populations rurales.

Selon Paule Fernandes, agronome au Cirad, «à travers cette conférence, c'est le partage de la recherche réalisée dans les autres pays sur tout ce qui touche l'intensification agro-écologique des systèmes de production d'une part et les échanges avec les acteurs de l'agriculture paysanne entre autres...

A travers cette conférence, c'est un échange fructueux au compte de la recherche que nous tirons des générations des différents horizons».

Emboitant le pas Lydie Lardy de l'Ird et non moins présidente du comité d'organisation de cette rencontre dira: «C'est une conférence de recherche sur la thématique de l'agriculture en générale singulièrement axée sur la présentation des résultats des chercheurs des différentes institutions au compte des dix dernières années et des perspectives.

L'amélioration des systèmes de production implique nécessairement la compréhension des processus qui passent au niveau du sol, du système sol/plante, de celui-ci dans l'écosystème et des modes de gestion qui sont pratiqués par les agriculteurs de la sous-région... »

Ndjido Kane, du centre d'étude régionale pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (Ceraas) à l'Isra fait savoir ceci: «Il est important de retenir deux choses; premièrement, c'est une étude co-construite avec des bénéficiaires, des utilisateurs potentiels de ces résultats de recherche.

Deuxièmement, l'étude est co-exécutée par les différentes institutions de recherches à travers des dispositifs de partenariat de formation et de laboratoires mixes internationaux. Donc, nous mettons en synergie nos expertises, nos ressources humaines et infrastructurelles pour mener ces recherches-là sur des thématiques et défis communs à l'espace... ».