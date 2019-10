Algérie: Atelier sur l'intégrité dans le sport - Accord sur la coopération intersectorielle

Alger — L'établissement des perspectives de coopération et de partenariat entre les secteurs du domaine du sport aux niveaux national, régional et international et l'enrichissement du système législatif pour faire face à toute forme de corruption dans ce domaine sont les principales recommandations ayant sanctionné l'atelier national sur l'intégrité dans le sport, organisé les 8 et 9 octobre à l'Ecole supérieure de police (ESP) Ali Tounsi (Alger), indique un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette rencontre s'est déroulée en présence d'experts de la DGSN, de la Gendarmerie nationale et de la justice, outre des représentants d'Interpol, du Comité international olympique (CIO) et du comité olympique algérien (COA).

Les participants à cet atelier ont convenu, au terme des travaux, de la nécessité "d'établir les perspectives de coopération et de partenariat entre les différents secteurs du domaine du sport aux niveaux national, régional et international, en vue d'asseoir une plate-forme nationale de lutte contre toute forme de corruption dans le sport, et d'enrichir la législation pour faire face à tous les crimes de corruption en milieu sportif, à travers l'enrichissement du code pénal algérien dans le but de permettre aux autorités disciplinaires et judiciaires de traiter ce genre d'affaires".

Cette session de formation s'est référé à des thèmes techniques spécialisés portant sur le renforcement, aux niveaux national et international, des capacités et de la formation des enquêteurs dans les affaires d'intégrité dans le domaine de sport, pour faire face, de manière adaptée, aux tentatives de manipulation des compétitions sportives et garantir les moyens de détection, de lutte et de signalement des cas de corruption dans le sport.

Cet atelier de formation, initié par la DGSN dans le cadre du partenariat stratégique entre le CIO et Interpol, s'inscrit dans le cadre du programme des deux institutions pour le renforcement des capacités en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, au profit des acteurs au niveau des organismes chargés de l'application de la loi.