Algérie: Ligue des champions d'Afrique - L'USMA et la JSK dans des poules difficiles

Le Caire — L'USM Alger évoluera dans le groupe C de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique 2019 de football, alors que la JS Kabylie a été versée dans la poule D, selon les résultats du tirage au sort effectué mercredi au Caire.

L'USMA a été versée dans le groupe C en compagnie de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) vainqueur de l'épreuve en 2016, Petro de Luanda (Angola) et le WA Casablanca (Maroc), finaliste malheureux de la dernière édition et deux fois vainqueur de l'épreuve (1992 et 2017) .

De son côté, la JS Kabylie évoluera dans un groupe D très relevé ou on retrouve le tenant du titre, l'ES Tunis, le Raja de Casablanca, vainqueur à trois reprises (1989,1997 et 1999) et l'AS Vita Club (RD Congo) qui a été sacrée en 1973 et deux fois finalistes en 1981 et 2014.

L'USMA s'est qualifiée pour la phase de poules aux dépens des Kényans de Gor Mahia (aller : 4-1, retour : 0-2), alors que la JSK a dû recourir à la séance fatidique des tirs au but (5-3), pour éliminer à Conakry les Guinéens de Horoya (aller : 2-0, retour : 2-0).

Cette nouvelle édition de C1 est l'une des plus relevées de l'histoire de l'épreuve. 11 clubs sur les 16 qualifiés avaient déjà remporté le trophée.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

La première journée de la phase de poules se jouera entre le 29 novembre et le 1e décembre 2019.

Composition des groupes

Poule A:

1- Primeiro de Agosto (Angola)

2- TP Mazembe (RD Congo)

3- Zamalek (Egypte)

4- Zesco United (Zambie)

Poule B:

1- ES Sahel (Tunisie)

2- Al Hilal (Soudan)

3- Platinum FC (Zimbabwe)

4- Al Ahly (Egypte)

Poule C:

1- USM Alger (Algérie)

2- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

3- Petro de Luanda (Angola)

4- WA Casablanca (Maroc)

Poule D:

1- Raja Casablanca (Maroc)

2- JS Kabylie (Algérie)

3- AS Vita Club (RD Congo)

4- ES Tunis.

Programme de l'USM Alger et de la JS Kabylie

1ère journée (29-30 novembre 2019)

US M Alger - WA Casablanca (Maroc)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Atlético Petroléos (Angola)

2e journée (6-7 Décembre 2019)

Atletico Petroléos - USM Alger

WA Casablanca - Mamelodi Sundowns

3e journée (27-28 Décembre)

WA Casblanca - Atlético Petroléos

USM Alger - Mamelodi Sundowns

4e journée (14-15 Février 2020)

Mamelodi Sundowns - USM Alger

Atlético Petroléos - WA Casablanca

5e journée (21-22 Février 2020)

WA Casablanca - USM Alger

Atlético Petroléos - Mamelodi Sundowns

6e journée (6-7Mars 2020)

USM Alger - Atlético Petroléos

Mamelodi Sundowns - WA Casablanca

Groupe D: Raja Casablanca, JS Kabylie, AS Vita Club, ES Tunis

1ère journée:

Raja Casablanca (Maroc) - ES Tunis (Tunisie)

JS Kabylie (Algérie) - AS Vita Club (RD Congo)

2e journée:

AS Vita Club - Raja Casablanca

ES Tunis - JS Kabylie

3e journée:

ES Tunis - AS Vita Club

Raja Casablanca - JS Kabylie

4e journée:

AS Vita Club - ES Tunis

JS Kabylie - Raja Casablanca

5e journée:

ES Tunis - Raja Casablanca

AS Vita Club - JS Kabylie

6e journée:

Raja Casablanca - AS Vita Club

JS Kabylie - ES Tunis.