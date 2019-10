Algérie: Alger/Campagne de reboisement 2019-2020 - Un programme de plus de 300.000 arbustes

Alger — Le Directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, Noureddine Baaziz a fait état, mercredi, de la mise en place d'un programme de reboisement de plus de 300.000 arbustes en prévision de la campagne 2019-2020.

Dans une déclaration à l'APS, M. Baaziz a fait savoir que le reboisement de plus de 300.000 arbustes de différentes espèces (forestiers, décoratifs et fruitiers) avait été programmé à partir du 25 octobre en cours au 21 mars prochain, au niveau de plusieurs sites forestiers et dans les zones urbaines et semi-urbaines de la capitale (cités, espaces verts et tout au long des axes d'autoroutes), en sus d'autres opérations de reboisement au cours des journées nationales et internationales de l'environnement en vue d'inculquer la culture de protection de l'environnement.

Cette opération de reboisement concerne la plantation de plus de 43.000 arbustes dans le cadre du programme de sensibilisation "Mon environnement 4", en présence d'élèves des établissements scolaires, et de plus de 100.000 arbustes au titre des campagnes de sensibilisation des associations activant dans le domaine de l'environnement et des Scouts musulmans algériens (SMA), outre le plantation de plus de 140.000 autres rentrant dans le cadre des opérations de réhabilitation et de décoration de la périphérie des axes d'autoroutes.

L'opération comprend également la plantation de plus de 130.000 arbustes fruitiers (de citrus et d'oliviers) au niveau des parcs agricoles qui se veulent un espace-type réunissant la fonction récréative et agricole des espaces verts qui séparent les agglomérations urbaines, selon le responsable.

M. Baaziz a ajouté en outre que le programme serait mis en œuvre en coopération avec des associations et établissements publics, à l'instar de l'Agence nationale des déchets et des deux établissements "Netcom" et "Extranet", ainsi que l'Institut national de recherche forestière (INRF), la Direction de l'Environnement de wilaya et l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire).

Des ateliers en matière de recyclage des déchets et de tri sélectif ainsi que d'autres sur le dessin seront organisés en marge de cette opération, afin d'inculquer les valeurs de protection et d'hygiène de l'environnement chez les enfants, dans l'objectif de préserver la richesse forestière contre les incendies et la propagation des maladies parasitaires.

Placée sous le slogan "un arbre pour chaque citoyen", cette campagne s'inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO).

Pour ce qui a trait au programme d'embellissement de la capitale, qui comprend l'aménagement et l'ouverture de sites forestiers de proximité, le même responsable a fait savoir qu'"à ce jour, 20 sites ont été réceptionnés et ont été tous ouverts au public, dans l'attente de réceptionner progressivement quatre autres espaces en cours d'aménagement".

A ce propos, le site "Bois des Cars" de Dely Brahim a vu ses travaux de réaménagement prendre fin et sera prochainement réceptionné, tandis que les travaux se poursuivent au niveau des bois de Bachdjerrah , Ben Haddadi à Béni Messous, et d'Ain Malha au Gué de Constantine.

Par ailleurs, M. Baaziz a annoncé le lancement d'une étude d'aménagement des deux bois, à Diar El Kef à Bab El Oued et à Ouled Fayet, qui seront de véritables exutoires pour les citoyens de la capitale, ajoutant que la phase d'étude des dossiers d'aménagement de 13 espaces forestiers à Alger, est programmée dans le cadre de l'opération d'embellissement et ce au titre du budget 2020 alloué par la wilaya au secteur.

Pour rappel, la wilaya d'Alger dispose d'une richesse forestière de plus de 5.000 hectares répartis sur 113 sites forestiers, dont bon nombre situé sur le tissu urbain avec des superficies variant entre 1 et 8 ha, alors que les superficies des grandes forêts d'Alger oscillent entre 300 ha et 600 ha.