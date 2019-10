Angola: Les Finances veulent des réponses rapides à la spéculation sur les prix

Sumbe — Le chef de la section de la législation et surveillance du bureau des finances à Wacu Cungo, dans la province de Cuanza Sul, Edson Bento, a défendu mercredi une lutte rapide contre la spéculation sur les prix afin de maintenir obligatoire le régime de Taxe sur la valeur ajoutée (IVA, sigle en portugais) uniquement pour les agents enregistrés à cet effet.

S'exprimant devant des représentants de 90 entreprises locales sur "l'IVA, son impact sur l'économie nationale", il a dit qu'il y avait des commerçants qui incluent dans les prix, la taxe à la consommation (IC), qui est supporté dans l'achat de biens, stimulant ainsi la spéculation. «Tous les impôts sur la consommation supportés lors de l'acquisition de biens, à compter depuis la date de l'entrée en vigueur de l'IVA, ne doivent pas être ajoutés au calcul du prix, mais à la fin de chaque exercice jusqu'en 2020, ils peuvent être déduits à la perception de l'impôt, au revenu des biens (marchandises) dans lesquelles la vente a eu lieu", a-t-il précisé.

Il a averti que le non-respect de cette obligation pourrait obliger les organes de surveillance et de justice à tenir les contrevenants pour responsables. Le responsable a souligné que l'AGT devrait être plus communicative afin que, dans tous les sièges municipaux où l'Administration générale des impôts (AGT) n'est pas installée, la population locale soit informée sur l'IVA.

Le délégué provincial aux finances, Alberto Pompéu, a souligné que l'État considérait l'IVA comme l'une des sources de financement. "Nous allons persuader ceux qui spéculent volontairement ou involontairement sur les prix, empêchant ainsi le cadre juridique de l'IVA de s'abstenir de cette pratique", a-t-il précisé. Au cours de la conférence, un exposé sur l'IVA / les raisons de sa mise en œuvre, les étapes de la vie fiscale, les concepts et la caractérisation de l'impôt de consommation et de l'IVA, des exemples pratiques de la taxe à la consommation et de l'IVA, le régime de l'IVA et ses avantages. La municipalité de Sumbe couvre une superficie de 3 890 kilomètres carrés et compte 289 entreprises dans les secteurs du commerce, des services, de l'hôtellerie et du tourisme, deux dans le secteur industriel (SuperGesso et la cimenterie de Kwanza Sul) et trois grandes zones commerciales.