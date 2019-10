Sénégal: 2e édition Sénégal ITF junior de Tennis - Le circuit junior, un test grandeur nature vers les JOJ 2022

La 2e édition du circuit Sénégal ITF junior qui se joue du 9 au 22 octobre prochain à l'olympique club sera une étape dans la préparation de Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022.

Pour la Fédération sénégalaise, elle sera en plus des tournois inscrit en 2020 et 2021, un test grandeur nature pour les joueurs qui ont déjà ciblés. «Les joueurs de tennis qui participeront aux JOJ 2002 sont préparés maintenant. On ne peut pas attendre la veille de 2022.

Cette organisation sera un test grandeur nature. Nous allons faire d'autre édition en 2020 et 2021. Maintenant le tournoi est plus ouvert. Nous avons plus d'une semaine.

Nous voulons que les joueurs soient au point au moment de l'ouverture des JOJ », a indiqué le président Issa Mboup. Dans cette perspective, le Sénégal a déjà identifié les joueurs qui vont constituer un pôle pour la Coupe Davis.

Conduite par Omar Ka et Youssou Berthé, cette équipe sera composée par Yannick Languna, fer de lance du tennis sénégalais, Nicolas Jadoune ou encore Asmaoui Dieng «On a quatre à cinq joueurs.

Dès janvier 2020, ils vont suivre des programmes de haut niveau dans le cadre de leurs études universitaires aux Etats unis qui forment des joueurs qui vont Atp.

L'Itf junior n'e sera qu'une première étape d'autres tournois auxquels les joueurs seront confrontés jusqu'en 2020», informe Baïdy Dieng, directeur du tournoi ITF Junior.