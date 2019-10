Cote d'Ivoire: Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale - Amadou Gon Coulibaly conduira la délégation ivoirienne aux Etats-Unis

Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (Bm) et du Fonds monétaire international (Fmi) se tiendront, du 16 au 20 octobre 2019, à Washington DC, aux Etats-Unis.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly conduira la délégation ivoirienne qui participera aux réunions statutaires du Fmi et de la Banque mondiale, aux séminaires et aux panels d'échanges de haut niveau.

Selon Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement et par ailleurs ministre de la Communication et des Médias, qui a donné l'information à l'issue du Conseil des ministres, « les grandes questions relatives à l'évolution économique et financière mondiale seront débattues ».

Poursuivant, le ministre de la Communication et des Médias a précisé qu'avec le Fonds monétaire international, les échanges porteront « sur les points de décisions qui découleraient de la sixième et dernière revue du Programme économique et financier 2016-2019 ».

Par contre, avec la Banque mondiale, il sera question d'examiner « les possibles innovations à apporter à notre coopération, prenant en compte les enjeux actuels du processus de transformation structurelle de notre économie ».