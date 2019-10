Ile Maurice: Bataille juridique du MP - Le jugement réservé

Les débats autour de la paternité du Mouvement patriotique (MP) se sont déroulés devant la juge en référé Rita Teelock, ce jeudi 10 octobre.

La juge Teelock se prononcera à une date ultérieure. Ces débats s'inscrivent dans le cadre de la demande d'injonction de Yasin Hamuth qui réclame qu'un ordre soit émis dans le but d'empêcher Atma Bumma, Jean-Claude Barbier et Soudesh Roopun d'utiliser le symbole, le nom et la couleur du MP lors des enregistrements des candidatures pour les élections générales.

Yasin Hamuth a, par le biais de son avocat Me Sandilen Calliapen, maintenu qu'il a donné l'autorisation à Alan Ganoo et non pas aux défendeurs de faire usage du nom, logo et de la couleur du parti .

Atma Bumma, Jean-Claude Barbier et Soudesh Roopun ont eux soutenu, à travers Mes Jaykar Gujadhur et Gavin Glover, Senior Counsel, que Yasin Hamuth avait agi en tant que prête-nom lors de l'enregistrement du parti.