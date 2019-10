Afrique: Sommet de la jeunesse africaine - Didier Drogba, Ashish Thakkar et le Président Paul Kagamé, les principaux orateurs

Didier Drogba fait partie des impétrants au Sommet de la jeunesse 2019 qui se déroule en ce moment à Kigali (Rwanda) dénommé Youth Connekt Africa.

L'Ivoirien est l'invité du gouvernement rwandais avec qui il s'est engagé pour cette action qui s'inscrit dans le cadre du Programme des nations unies pour le développement (Pnud).

C'est la 3e édition de Youth Connekt Africa. Elle a débuté le 9 octobre et prend fin ce 11 octobre 2019, à Kigali, la capitale du Rwanda.

Didier Drogba, CEO de la Holding Gfa et Ashish Thakkar, Pdg de Mara phone, sont les principaux orateurs de Youth Connekt Africa cette année. Ils ont à leurs côtés, le Président de la République Paul Kagamé, lui-même, du pays hôte pour entretenir 10 milles jeunes venus des quatre coins du continent africain.

Youth Connect Africa est un sommet annuel réunissant des jeunes de toute l'Afrique pour débattre et élaborer des stratégies visant un développement moderne et modèle du continent.

Devant ces milliers de jeunes, Drogba, Thakkar... exposent autour des thèmes et sujets sur une jeunesse africaine qui doit accompagner et s'engager dans l'industrialisation et le développement d'autres secteurs d'activités du continent.

Cette plate-forme est considérée comme le plus grand rassemblement de la jeunesse en Afrique jusqu'à présent. Youth Connekt a débuté en 2015 à l'initiative du Rwanda pour renforcer le pouvoir des jeunes, puis est devenu Youth Connekt Africa.

C'est en 2017 que ce forum avait connu son premier point culminant et projeter de réels espoirs. Par la suite, Youth Connekt Africa avait été honoré de la présence prestigieuse de la superstar internationale Akon et, l'an dernier et l'un des grands entrepreneurs du continent asiatique, Jack Ma.

Les conseils, les avis, les analyses, les expériences et les explications des différents orateurs servent de boussole à ces 10 milles jeunes pour une meilleure orientation dans la vie active. De sorte à débattre, à concevoir et à accélérer les efforts d'autonomisation des jeunes au niveau du continent.