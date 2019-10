Gabon: Les agents de la Première chaine en grève

Les agents de Gabon Première sont en grève depuis quelques jours déjà. Hier mercredi 09 octobre, beaucoup d'entre eux ont battu le macadam pour exprimer leurs mécontentements. Ils réclament leur redevance audiovisuelle et cinématographique(RAC) et dénoncent son détournement qui serait opéré au sein de leur ministère de tutelle. Ces agents de mauvaise humeur interpellent le Premier ministre à trouver une solution qui n'a que trop durée.

Ils sont à leur cinquième jour de grève. Ils réclament leur redevance audiovisuelle et cinématographique(RAC). C'est d'ailleurs ce qui fâche les agents de Gabon Télévision. Ils ont décidé d'offrir le service minimum. Banderole en mains, sifflets et Vouvou Zella à la bouche, on pouvait entendre les grévistes crier « Les affamés, allez manger, les affamés, allez mendier... », comme pour exprimer leur agacement à l'endroit de leurs différents dirigeants. Ces agents en colère ont aussi lancé un appel au Chef du Gouvernement. « Monsieur le Premier ministre Notre redevance audiovisuelle et cinématographique(RAC) est détournée au ministère de la Communication » peut-on lire sur une des banderoles.

Interrogée sur les raisons du mouvement d'humeur, Aminata informe à la presse qu'ils sont à leur cinquième jour de grève et qu'ils ont réduit leur service minimum. « Nous avons une redevance audiovisuelle et cinématographique qui passe depuis trois ans. Et depuis ces trois années, plus de deux milliards de francs cfa sont distribués au ministère entre le Ministre et ses collaborateurs, sans que cela n'émeuve personne » dénonce haut et fort, cette syndicaliste reconnue du monde de la communication.

Par la voix d'Aminata, les syndicalistes refusent d'oublier le passer pour construire l'avenir. Ils estiment que c'est avec ce passé que l'on construit l'avenir. Ils refusent de fermer les yeux devant un tel scandale, un tel détournement au moment où le pays traverse des moments difficiles. « Il faut que tous ceux qui ont géré, rendent des comptes » crie-t-elle.

Ces agents de Gabon Télévisons et de Radio Gabon souhaitent que leurs primes de rendements soient payés. En attendant, c'est le service minimum.