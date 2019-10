Congo-Kinshasa: JO Tokyo 2020/Football dames - La RDC sera absente

La sélection féminine de football a été éliminée, le 8 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa, par les Lionnes indomptables du Cameroun, malgré leur victoire de deux buts à un au match retour du troisième tour des éliminatoires de la compétition planétaire prévue au pays du Soleil levant.

Au match aller, le 3 octobre au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, les Congolaises s'étaient inclinées par zéro but à deux. Mardi dernier, elles ont été les premières à ouvrir la marque par Isabelle Diakiese, à la 15e mn. Marlène Kasaj a doublé la mise à la 34e, leur permettant d'entretenir un espoir de qualification. Mais la Camerounaise Nchout Njoya Ajara a enterré les espoirs congolais à la 71e mn, avec le but assassin qui a permis aux Lionnes d'éliminer les Léopards.

« L'élimination des Léopards est méritée dans le sens que nous avons perdu sur le terrain. Et non mérité dans le sens que notre comportement a été correct. Nous avons baissé pavillon en seconde période. Notre responsabilité se situe par le fait que nous avions monté et entraîné cette équipe. Nous ne devons pas condamner les filles parce que cette défaite appartient au responsable que nous sommes », a déclaré à la conférence de presse d'après-match Marcelo Kadiamba, sélectionneur des Léopards dames.

Pour sa part, le sélectionneur des Camerounaises, Alain Djeumfa, a indiqué : « Pour marquer un but, il faut que l'équipe adverse commette une erreur. Nous avons commis deux erreurs, la RDC en a marqué deux. A son tour, la RDC en a commis une, nous en avons profité. La RDC voulait se qualifier, il fallait qu'une équipe se qualifie aujourd'hui et c'est le Cameroun qui s'en est sorti. Prochainement, ce sera la RDC ». Et d'ajouter : « Les Léopards avaient dominé la première période, et c'est en seconde période que nous avons procédé à des changements qui nous ont permis d'avoir un peu plus de ballon et nous avons marqué le but au bon moment pour pouvoir nous qualifier ».

Qualifié, le Cameroun affrontera la Côte d'Ivoire qui a créé la sensation en sortant le Nigeria après un résultat d'égalité d'un but partout à Lagos, alors qu'au match aller à Abidjan, les deux formations s'étaient quittées sur le nul blanc de zéro but partout. L'Afrique ne dépêchera qu'une équipe qui se qualifiera directement. La deuxième place dépendra des résultats du barrage face à une équipe de l'Amérique latine, précisément le Chili.