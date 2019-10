Cameroun: Faculté de médecine - 155 praticiens sur le terrain

Médecins, pharmaciens, biologistes et diplômés en chirurgie laparoscopique ont reçu leurs diplômes ce 7 octobre.

155 finissants de la 7e promotion de médecins, la 6e de pharmaciens, la 8e de biologistes et la première de Master en chirurgie laparoscopique, issus de la faculté de Médecine et des Sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, ont reçu leurs diplômes lundi. La cérémonie a eu lieu au campus de Logbessou, en présence du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, le recteur de l'UD, Pr. Magloire Ondoa, l'ambassadeur de Belgique au Cameroun, Stéphane Doppagne, le recteur de l'Université Libre de Bruxelles (Ulb), Yvon Englert, etc. Le représentant des étudiants a dit merci pour le travail abattu par les enseignants, ainsi que les efforts consentis par les parents.

Le recteur s'est appesanti quant à lui sur les défis de son institution, qui doit devenir un d'excellence pôle du savoir et d'approfondissement des connaissances. Il a annoncé l'arrivée de 12 nouveaux enseignants au grade d'assistant. Le représentant du Minesup a demandé aux promus de considérer chacun de leurs actes et paroles, dans le respect du serment d'Hippocrate. « Votre secteur d'activité est extrêmement sensible. L'essentiel est de garder le contact avec la recherche et l'évolution pour qu'aucun secret ne vous échappe », a-t-il ajouté. Il leur a prescrit de trouver des solutions face à la détresse des patients.