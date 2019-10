Cote d'Ivoire: Métro d'Abidjan - Un protocole d'accord pour le démarrage des travaux signé

Le démarrage des travaux de la ligne 1 du Métro d'Abidjan sera effectif très bientôt. Selon une note de la Primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé hier mardi 8 octobre la signature d'un protocole d'accord entre l'Etat de Côte d'Ivoire et l'entreprise Bouygues Construction pour le démarrage des travaux.

Les documents du protocole d'accord ont été paraphés par les ministres Amadou Koné (Transports), Adama Coulibaly (Economie et Finances) et Moussa Sanogo (chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat) pour la partie ivoirienne.

Alain Descamps (président de la société Ade Transport) et Philippe Amequin (président de la société Bouygues Construction), représentaient l'entreprise Bouygues. Depuis le lancement des travaux de la ligne 1 du Métro d'Abidjan le 30 novembre 2017 par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, les Ivoiriens piaffent d'impatience de voir sortir de terre ce train urbain qui va révolutionner et fluidifier le transport dans la capitale économique ivoirienne.

La Ligne 1 du métro d'Abidjan emprunte en majeure partie l'emprise existante de la voie ferrée Abidjan - Ouagadougou concédée à la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL). Cette ligne est constituée de deux (2) voies ferrées à écartement standard (1,435 m) côtoyant la voie métrique existante en majeure partie.

D'une longueur totale de 37,5 km, elle relie sept (7) communes du district d'Abidjan que sont du Nord au Sud : Anyama, Abobo, Adjamé, Plateau, Treichville, Marcory et Port-Bouët. Les travaux qui s'élèvent à environ 893, 84 milliards FCFA sont prévus s'achever en 2023