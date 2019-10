Afrique: Smartphones - Le Rwanda lance Mara X et Mara Z

Le continent africain n'a pas encore fini de prouver aux yeux du monde toutes ses capacités créatives. Le lancement, le 7 octobre à Kigali, du premier smartphone intelligent entièrement fabriqué dans ce pays en est une belle illustration.

Les smartphones Mara X et Mara Z utiliseront le système d'exploitation Android de Google. Ces téléphones intelligents made in Rwanda viennent prouver de quoi l'Afrique est capable, particulièrement dans le domaine technologique, des télécoms ainsi que du high-tech.

Créée par Ashish Thakkar, l'entreprise Mara Groupe compte produire chaque jour mille deux cents smartphones « de haute qualité à un prix abordable ». Les premiers mobiles sortent déjà des lignes d'assemblage. Contrairement aux nombreuses entreprises égyptienne, éthiopienne, algérienne ou encore sud- africaine qui assemblent des smartphones pour le compte des grandes enseignes de la téléphonie mondiale, Mara fabrique les siens propres. « Nous fabriquons les cartes mères, les sous-cartes pendant tout le processus. Il y a plus de mille pièces par téléphone », a déclaré Ashish Thakkar, lors de l'inauguration de l'usine, précisant que « le MaraPhone est une véritable marque issue du continent qui correspond aux usages des mobinautes africains ».

L'usine de fabrication, qui emploie plus de deux cents personnes dont 60% de femmes, âgées de 19 à 22 ans, est située dans la zone économique spéciale de Kigali. Elle a été inaugurée le 7 octobre par le président rwandais, Paul Kagame.

Notons qu'avec une population estimée à 1,4 milliard d'individus à l'horizon 2021, l'Afrique est un continent qui mettra en circulation d'ici à deux ans un milliard de smartphones environ, en passe de devenir une place de marché incontournable pour toutes les entreprises de télécoms de la planète.

Fabriqué en Afrique, prêt pour le marché mondial !

Premier smartphone haut de gamme et abordable fabriqué en Afrique, Mara Phone s'est engagé à améliorer et à enrichir la vie de la population africaine

Deux modèles de ce smartphone y sont présentés. Le Mara X et le Mara Z sont lancés dans le cadre « Android one » de Google, avec une expérience logicielle conçue par Google pour être intelligent, sécurisé et tout simplement singulier. Le Mara X est livré avec les dernières innovations de Google. Il utilise le dernier système d'exploitation, Android 8.0 Oreo et possède deux ans de mise à niveau du système d'exploitation. L'appareil a été optimisé pour l'assistant Google, qui via votre propre compte Google, est prêt à vous aider tout au long de la journée.

Avec un écran 5,6 "HD + Corning Gorilla Glass, le smartphone embarque un processeur Octa-Core Lightning Fast. Il est doté d'une reconnaissance faciale pratique et nanti d'un détecteur d'empreintes digitales. Avec un stockage illimité de photos de haute qualité à partir de « Google photos » et un ensemble d'applications préinstallées, le Mara X permet aux utilisateurs africains d'avoir assez d'espace pour les applications qu'ils aiment. Grâce aux mises à jour de sécurité régulières et à l'intégration de « Google Play Protect », le Mara X figure parmi les appareils les plus sécurisés qu'on puisse trouver.