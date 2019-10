Soudan: Le Cabinet salue la Performance de SUNA

Khartoum — - Le Conseil des Ministres de la Transition a salué la Performance de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) dans la Couverture Médiatique des réunions de la 74ème Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York et la visite du Premier ministre en France et son Rôle dans la Réflexion sur les Activités et les Programmes du Premier ministre et de la Ministre des Affaires Etrangères à divers Médias.

Cela a eu lieu lors de sa 4ème Session en 2019, où il a souligné la nécessité d'associer les différents Médias aux visites du Premier ministre à l'Etranger, et de donner des Informations sur les Problèmes et les Préoccupations des Communautés Soudanaises à l'Etranger, de lever les Obstacles et de les encourager à contribuer au Soutien de l'Economie du pays au moyen d'Incitations Spécifiques.

Le Cabinet a invité les Dirigeants de l'Agence à transmettre cet Hommage aux Travailleurs afin de les inciter à donner Davantage d'œuvre.