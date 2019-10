Soudan: Hamdok informe le Gouvernement sur sa visite en Arabie Saoudite et aux EAU

Khartoum — - Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire Mercredi sous la présidence du Premier ministre Abdullah Hamdok, a été informé de la visite du Premier ministre dans le Royaume d'Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis (EAU).

Le Ministre de l'Information et de la Culture, Faysal Mohamed Saleh, a déclaré dans des déclarations à la presse que la visite avait été réussie et fructueuse en ce qu'elle contribuerait à renforcer les Relations Bilatérales et à soutenir la Coopération Economique avec ces pays.

Le Ministre de l'Information a déclaré que le Premier ministre Hamdok avait noté dans sa présentation que la visite était axée sur le volet économique et que la délégation qui l'accompagnait avait rencontré des Investisseurs Saoudiens au cours de laquelle ils avaient discuté de la Situation Economique et reçu des Plaintes de la Part de la Partie Saoudienne sur l'instabilité des politiques économiques du Soudan et les obstacles des Lois sur l'Investissement.

Il a ajouté que le Premier ministre avait promis de résoudre tous les Obstacles auxquels les Investisseurs étaient confrontés, en plus du Travail de Réforme des Lois sur l'Investissement.

Il a indiqué que sa délégation avait tenu des réunions de Haut Niveau dans le pays, axées sur le Développement et la Poursuite des Horizons de Coopération Economique entre les deux pays et que Faysal a déclaré que la visite était entièrement positive.

Il convient de noter que la délégation accompagnait le Premier ministre en Arabie Saoudite et aux EAU comprenait la Ministre des Affaires Etrangères, Asma Mohamed Abdullah, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Medni Abass, et le Directeur de l'Instance Générale du Renseignement.