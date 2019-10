Burkina Faso: L'Etat offre 15 000 000 de F CFA à l'athlète Zango

Après sa brillante performance aux mondiaux d'athlétisme à Doha d'où il est revenu avec la médaille de bronze, le triple sauteur burkinabè, Hugues Fabrice Zango, a reçu la reconnaissance de la nation à travers un chèque de 15 000 000 de F CFA (10 000 000 de F CFA de la présidence et 5 000 000 F CFA du MSL).

La cérémonie de remise des chèques a eu lieu le mercredi 9 octobre 2019 au cabinet du ministre des Sports et des loisirs, El Hadj Daouda Azoupiou.

La récompense est au bout de l'effort, a-t-on coutume de dire. Après sa performance historique aux mondiaux d'athlétisme de Doha (médaille de bronze), l'athlète burkinabè Hugues Fabrice Zango continue de recevoir les honneurs et les encouragements de la Nation.

C'est ainsi qu'il a reçu, dans l'après-midi du mercredi 9 octobre dernier, un chèque de 15 000 000 de F CFA des mains du ministre des Sports et des loisirs, El Hadj Daouda Azoupiou.

« Le président du Faso m'a chargé de te remettre ce chèque de 10 000 000 de F CFA pour te féliciter et te soutenir dans ta préparation vers les jeux olympiques 2020», a dit le ministre El Hadj Daouda Azoupiou.

Le MSL a également rassuré Hugues Fabrice Zango du soutien du ministère dans sa dynamique de préparation pour les jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

La matérialisation de cette promesse a été traduite par un geste fort apprécié par l'athlète. « Déjà, en plus des 10 000 000 du chef de l'Etat, le ministère des Sports et des loisirs vous octroie la somme de 5 000 000 de F CFA.

Ce sont ces deux contributions réunies qui font 15 000 000 de F CFA », a déclaré le ministre. Non sans avoir reconnu que le médaillé de bronze est un modèle d'exemple pour la jeunesse burkinabè.

« Félicitations pour l'exemple que vous donnez à la jeunesse », a conclu le ministre pour qui le succès de Hugues Fabrice Zango aux championnats mondiaux d'athlétisme à Doha, est le fruit « de sa détermination, de sa rigueur et du goût du travail ».

Très ému par ce geste, le champion burkinabè a traduit ses remerciements au chef de l'Etat et au ministère des Sports et des loisirs pour leur engagement à le soutenir pour la suite de sa carrière. « Je suis agréablement surpris en voyant tout ce qui m'a été réservé.

Je remercie le président du Faso et le ministère des Sports pour tous ces efforts ». Hugues Fabrice Zango a par ailleurs décliné son prochain objectif qui demeure les jeux olympiques de 2020. « Je me suis lancé le défi de remporter la plus belle des médailles (or) pour mon pays à ces jeux.

Je reconnais que la tâche ne sera pas facile, mais avec l'aide du ministère des Sports et le soutien du peuple burkinabè, je suis sûr et certain que nous réaliserons de belles choses. Je dirais même que nous avons déjà un demi-pied sur le podium. Et je ne rêve pas en le disant », a-t-il rassuré pour conclure.