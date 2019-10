Cote d'Ivoire: Coopération institutionnelle - Kafana Koné se met à la disposition de la CEI

La nouvelle équipe dirigeante de l'organe en charge des élections a reçu la visite du ministre auprès du Président de la République chargé des Relations avec les Institutions, hier, aux Deux Plateaux.

Le ministre auprès du Président de la République chargé des Relations avec les Institutions, Gilbert Koné Kafana a annoncé son entière disponibilité à collaborer avec Coulibaly-Kuibiert Ibrahim, président fraîchement nommé à la Commission Electorale Indépendante (Cei).

Hier, en présence des membres de haut niveau de l'organe notamment, Koné Sourou et Dogou Alain (1er et 2e vice-présidents), d'Ebrottié Emile et Henriette Lagou (respectivement 1er et 2e secrétaires généraux adjoints) et du secrétaire permanent Kouamé Adjoumani Pierre, Gilbert Koné Kafana a traduit ses félicitations à l'équipe et à son président pour le choix porté sur leurs personnes.

« Vu que c'est une nouvelle commission qui a été installée, je suis venu tout d'abord adresser mes félicitations au président et à tous les membres pour la mission confiée à chacun », a-t-il indiqué.

Pour lui, une telle mission de haute portée nationale et même internationale ne saurait s'effectuer et réussir sans l'appui et le soutien de certaines structures dont son ministère qui est en étroite collaboration avec les institutions de la République dont la Cei.

C'est pourquoi, il s'est dit heureux du retour positif du nouveau président et de son équipe qui se sont dit prêts à travailler avec son ministère. Avant de témoigner à chacun des membres sa confiance quant à la réussite de leur mission respective.

Gilbert Kafana Koné n'a pas manqué de rappeler qu'il est de coutume pour lui en tant que collaborateur des Institutions, de les visiter afin de les encourager et leur témoigner sa disponibilité à les accompagner dans la réussite de leur mission respectives.

Avant Coulibaly-Kuibiert, le ministre chargé des Relations avec les Institutions avait effectué une visite pareille à Youssouf Bakayoko, ancien président de la Cei.