Algérie: Course "Challenge du nombre" 2019-2020 - Forte participation de coureurs de différentes catégories à Alger

Alger — Près de 500 coureurs des deux sexes ont participé à la course "Challenge du nombre" organisée jeudi au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben-Aknoun (Alger), pour le compte de l'ouverture de la saison sportive militaire 2019-2020.

Réservée aux athlètes du Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben-Aknoun, cette compétition a concerné trois catégories d'âge : moins de 28 ans, entre 28 et 35 ans, et plus de 35 ans, outre la catégorie féminine.

Chez les moins de 28 ans, la course de 12 km a été remportée par Amar Moumen devant Abdeldjebbar Djebbari et Mohamed Belhaoues. Pour la catégorie 28-35 ans, Said Hidroug a franchi la ligne d'arrivée, après 8 km de course, à la première place, suivi par Hachemi Berkani (2e) et Arous Hani (3e).

Dans l'épreuve des 6 km, réservée aux plus de 35 ans, Ibrahim Mettali est monté sur la plus haute marche du podium, devant Sami Chaghi (2e) et Abdelkader Zerouali (3e).

Enfin chez les dames, le titre est revenu à Firouz Zeli, après avoir remporté la course de 4 km Devant Fatima Benacer (2e) et Zahra Benoua (3e).

Le lancement officiel de cette manifestation a été présidé par le Général Griche Omar, chef du service des sports militaires relevant du Département Emploi et Préparation de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

Dans son allocution d'ouverture, le Général Griche a souligné que le sport militaire vise, à travers ses différents programmes, à concrétiser des objectifs basés essentiellement sur la préparation sportive ainsi que l'aptitude physique et mentale des éléments de l'armée, et ce en application des orientations du Haut commandement de l'ANP visant la généralisation de la pratique sportive dans les rangs de l'armée.