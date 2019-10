Algérie: Découverte d'une cache d'armes et de munitions à Tamanrasset

Alger — Une cache d'armes et de munitions a été découverte par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mercredi, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, et lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 09 octobre 2019, une cache d'armes et de munitions contenant un (1) lance-roquettes de type RPG-7, huit (8) roquettes et huit (8) charges propulsives du même lance-roquettes RPG-7, ainsi que cinq (5) roquettes de type BM-21", précise le communiqué.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Tissemssilt (2e RM), un (1) élément de soutien aux groupes terroristes", ajoute la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Sidi Yaakoub, wilaya de Sidi Belabbès (2e RM), deux (2) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre (4) quintaux et 46,05 kilogrammes, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi 24,4 kilogrammes de la même substance à Béchar (3e RM)".

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar (6e RM) et Djanet (4e RM), quinze (15) individus et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, 34 groupes électrogènes, 40 marteaux piqueurs et un (1) détecteur de métaux, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Mila (5e RM), 14.008 cartouches. Aussi, 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In Amenas, Médéa et Relizane", note la même source.