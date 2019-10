Algérie: Skikda - 35.000 hectares réservés aux céréales au cours de la nouvelle campagne labours-semailles

Skikda — Une superficie arable de pas moins de 35.000 ha a été réservée à la production des céréales dans la wilaya de Skikda au cours de la nouvelle campagne labours-semailles (2019-2020) lancée début octobre dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris jeudi d'un cadre de la direction des services agricoles (DSA).

La campagne labours-semailles qui vise à labourer 35.000 hectares de blé dur, de blé tendre et d'orge, a coïncidé avec des précipitations "importantes" depuis le début du mois de septembre dernier, a précisé le chargé de l'information et de la communication à la DSA, Rabah Mesikh

Plus de 50.000 quintaux de semences et d'engrais ont été réservés aux céréaliculteurs de la wilaya par la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), a ajouté le même responsable, soulignant que les services locaux du secteur prévoient la réalisation durant cette saison une récolte céréalière de 800.000 quintaux, toutes variétés confondues.

La campagne labours-semailles en cours se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre prochain, a indiqué le représentant de la DSA, rappelant que pas moins de 48.300 quintaux de ce produit agricole a été collecté par la CCLS, au titre de la récente campagne moissons-battages.

Des quantités importantes de semences et d'engrais azotés et phosphatés ont été offertes par la CCLS afin de répondre aux besoins des agriculteurs dont environ 100.000 quintaux de semences, a indiqué, de son côté, le directeur de cette institution Houcine Boufenche, faisant savoir que les besoins de la wilaya en matière de semences s'élèvent à 51.000 quintaux et le surplus sera distribué au reste des wilayas du pays qui enregistrent un déficit dans ce domaine.

La Coopérative des céréales et des légumes secs de la wilaya a mis également à la disposition des agriculteurs adhérents à cette filière six (6) tracteurs pour le labour et 30 autres appareils destinés aux actions d'ensemencement, a indiqué son directeur.

Pour sa part, le directeur régional de la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), Mohaned Iberbisane, a, par ailleurs, précisé qu'un total de 201 demandes relatives à l'acquisition de crédits R'fig d'un coût global de 87, 549 millions DA, a été recensé.

Au moins 19.500 agriculteurs de diverses filières agricoles sont inscrits auprès de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Skikda dont 3.000 dans la filière des céréales qui bénéficieront de la carte professionnelle pour bénéficier des divers avantages , selon les dernières statistiques qui ont été présentées par le président de la chambre agricole locale, Mourad Bourkouk.