Algérie: Mondial de futsal pour sourds - Les sélections algériennes dans des groupes difficiles

Alger — Les sélections algériennes (messieurs et dames) de futsal pour sourds prendront part au 4e Championnat du monde, du 9 au 16 novembre à Winterthur (Suisse) avec la participation de 16 équipes pour chaque catégorie, réparties en quatre groupes de quatre.

Tirée dans le groupe A, aux côtés de l'Espagne, du Danemark et de la Suisse (pays hôte), l'équipe féminine algérienne entamera le tournoi face aux Ibériques, le 9 novembre, avant d'enchaîner contre le pays hôte le lendemain puis les Scandinaves le 11 novembre pour une place en quarts de finale.

Les autres groupes sont composés du Japon, de l'Angleterre, du Brésil et de l'Irlande (B), de la Russie, de la Pologne, de la Norvège et des Pays-Bas (C) et de l'Allemagne, la Thaïlande, la Suède et la Finlande pour le groupe D.

Chez les messieurs, les Algériens débuteront, dans le groupe B, contre l'Italie (9 novembre) et joueront par la suite face à la Thaïlande et le Belarus, les 10 et 11 du même mois.

Après les rencontres du premier tour, les équipes qualifiées entameront le 13 novembre les quarts de finale qui regrouperont les deux premiers de chacun des quatre groupes.

Les demi-finales et les différents matchs de classement sont programmés pour le 14 novembre, tandis que la journée du 16 sera consacrée aux deux finales (messieurs et dames).

Composition des groupes:

Dames:

Groupe A: Algérie, Danemark, Espagne, Suisse

Groupe B: Japon, Angleterre, Brésil, Irlande

Groupe C: Russie, Pologne, Norvège, Pays-Bas

Groupe D: Allemagne, Thaïlande, Suède, Finlande

Messieurs:

Groupe A: Suisse, Espagne, Croatie, Cameroun

Groupe B: Algérie, Thaïlande, Italie, Belarus

Groupe C: Russie, Japon, Pologne, Brésil

Groupe D: Iran, Suède, Argentine

Programme du tournoi:

9, 10, 11 novembre: matchs de groupes

13/11/2019 : Quarts de finale

Dames:

Match No 1: Quart de finale 1er A-2e B

Match No 2: Quart de finale 1er B-2e A

Match No 3: Quart de finale 1er D-2e C

Match No 4: Quart de finale 1er C-2e D

Messieurs:

Match No 1: Quart de finale 1er A-2e B

Match No 2: Quart de finale 1er B-2e A

Match No 3: Quart de finale 1er C-2e D

Match No 4: Quart de finale 1er D-2e C

Demi-finales (14 novembre):

Dames:

Vainqueur match No 1 - vainqueur match No 3

Vainqueur match No 2 - vainqueur match No 4

Messieurs:

Vainqueur match No 1 - vainqueur match No 3

Vainqueur match No 2 - vainqueur match No 4

15/11/2019: Matchs de classement

16/11/2019: Matchs de classement pour le bronze et finales.