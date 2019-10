Algérie/Congo-Kinshasa: Le probable 11 de départ des Verts contre le RD Congo

Les Fennecs d'Algérie affrontent la RD Congo ce jeudi dans un match amical au stade du Mustapha Tchaker.

Après une rentrée quelque peu ratée en septembre face au Bénin dans un stade du 5 juillet froid et une pelouse en mauvais état, Belmadi aura l'occasion de se rattraper dès ce mois d'octobre face à la RD Congo et retrouver le fidèle public de Blida, dans un stade Tchaker où les verts n'ont jamais perdu en 17 ans et 35 rencontres !

Le sélectionneur de l'Algérie ne devrait pas révolutionner son onze de départ même si on pourrait voir dans les buts Doukha ou Oukidja et sans doute Lyes Chetti débuter comme arrière gauche et pourquoi pas Slimani en pointe. Pour le reste, des joueurs comme Ilyes Hassani en défense, Saïd Benrahma sur les ailes ou encore Zinedine Ferhat au milieu auront du temps de jeu alors que Mehdi Abeid qui aurait pu remplacer Adlène Guedioura, est forfait pour ce premier match.

Le probable 11 de départ des Verts contre le RD Congo

Gardien de but: Alexandre Oukidja

Défense: Mehdi Tahrat Ilyes Hassani Ilyes Chetti Ayoub Abdellaoui

Milieu du terrain: Hichem Boudaoui Mehdi Abeid Yacine Brahimi

Attaque: Saïd Benrahma Islam Slimani Zinedine Ferhat