Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Première défaite du DCMP, Rangers et Renaissance enchaînent...

Quatre rencontres se sont jouées, le 9 octobre, pour le compte du 24e championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), dont trois à Kinshasa et une à Lubumbashi.

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est incliné, au stade Frédéric- Kibasa Maliba de Lubumbashi, face à la Jeunesse sportive (JS) Bazano, par un but à deux. C'est la première défaite des Immaculés de Kinshasa à la 24e édition du championnat de la Linafoot. La JS Groupe Bazano a ouvert la marque à la 32e mn par Nganga Mundele. Vinny Bongonga a égalisé pour DCMP, juste une minute après. Le but victorieux des Lumpas a été inscrit à la 85e mn par Diego Tshikambo. Notons-le, DCMP a joué sans son entraîneur, Isaac Ngata, en séjour en Egypte pour assister au tirage au sort des huitièmes de finale de la 17e Coupe de la Confédération. Malgré cette défaite, il est troisième au classement avec seize points glanés en sept matchs. La JS Groupe Bazano se repositionne avec un total de treize points en six matchs.

Au stade des Martyrs de Kinshasa, en première rencontre le même mercredi, le Racing Club de Kinshasa (RCK) s'est imposé face à l'AS Dauphin noir de Goma par un but à zéro. Mabiala Makela a inscrit l'unique réalisation de la partie à la 63e mn, permettant à son équipe de totaliser huit points après huit matchs joués. Dauphin noir a déjà enregistré six points en huit rencontres. Notons aussi la victoire de l'AC Rangers face à Simba de Kolwezi par deux buts à zéro. Dans cette partie, tout s'est joué en seconde période pour les Académiciens grâce à un doublé de leur attaquant de Kansietoko (74e et 81e mn). C'est la deuxième victoire de suite des protégés du président Lambert Osango qui a personnellement assisté à leur belle prestation au stade des Martyrs. Rangers compte douze points au terme de huit sorties. Simba est bloqué à six points après huit matchs livrés.

Et le FC Renaissance du Congo a écrasé l'AS Nyuki de Butembo par trois buts à zéro, avec les buts de Imana Lote à la 18e mn, Mohuta à la 22e et Sidibe Broulaye à la 51e mn. Le deuxième succès de Renaissance depuis sa réintégration après son exclusion du championnat national de football. Avant Nyuki, CS Don Bosco avait subi la loi du club orange de Kinshasa qui totalise neuf points, occupant la 7e place au classement provisoire. Lubumbashi Sport est premier avec dix-sept points, devant Mazembe (seize points) et DCMP avec le même nombre des points.