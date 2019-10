Congo-Kinshasa: Désignation du Porte-parole de l'Opposition - Le MS-G7 demande au parlement de prendre toutes les dispositions

La désignation du Porte-parole de l'Opposition est le sujet inscrit à l'ordre du jour par le Député national Bienvenu Apalata. En effet, dans une correspondance adressée aux deux Présidents du parlement respectivement, Assemblée nationale et Sénat, le Président du Groupe parlementaire MS-G7 demande à Jeanine Mabunda et à Alexis Thambwe Mwamba, conformément aux articles 18 et 19 de la loi portant statut de l'Opposition politique en RDC, de bien vouloir prendre, en tant que facilitateurs, toutes les dispositions requises aux fins de la désignation du Porte-parole de l'Opposition.

«Les groupes parlementaires et politiques de l'opposition ayant été déjà identifiés à l'Assemblée Nationale et au Sénat, et le gouvernement de la République investi depuis le 7 septembre en cours, le groupe parlementaire MS-G7 prie les bureaux de nos deux chambres législatives que vous présidez, de bien vouloir prendre, en tant que facilitateurs, toutes les dispositions requises aux fins de la désignation du porte-parole de l'opposition conformément aux dispositions légales pré rappelées... ».

Peut-on lire dans cette correspondance signée depuis le 1er Octobre 2019. La lettre a été transmise copie pour information à messieurs les Présidents des Groupes parlementaires MLC-ADN, AMK et Alliés, tous faisant partie de l'Opposition parlementaire.