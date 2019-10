Congo-Kinshasa: Ligue nationale de football/Lupopo - Papy Kimoto joue son avenir dimanche face à Motema Pembe

Un match très intéressant s'annonce ce dimanche 13 octobre, au stade Frédéric Kibasa Maliba, à Lubumbashi, entre le FC Saint Eloi Lupopo et le Daring Club Motema Pembe, comptant pour la 9ème journée du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Un match d'un grand enjeu entre les deux équipes qui, d'un côté, il y a une équipe de Motema Pembe qui vient de perdre mercredi son match face à Groupe Bazano (1-2), et qui, visiblement ne voudrais pas du tout perdre encore pour ne pas rentrer bredouille à Kinshasa. De l'autre côté, il y a le coach Papy Kimoto Okitankoyi nouvellement recruté, mais qui vient d'aligner deux défaites en deux sorties à la tête de cette équipe de Lupopo, et qu'en cas d'une troisième défaite consécutive ce dimanche, les choses se compliqueraient davantage pour lui.

A son arrivée, Lupopo occupait la quatrième place avec 9 points en 5 matches joués. Après ses deux sorties manquées, Lupopo est descendu à la septième place avec le même nombre de points. Il a perdu respectivement face à Bazano (1-0) et face à Lubumbashi Sport (1-0). Un très mauvais départ pour Kimoto Papy qui, pourtant, venait de quitter Renaissance du Congo avec un bilan largement positif. S'il est difficile de juger un coach par un seul match ou même deux, en tout cas, au troisième match, il y aura de quoi à se poser des questions sur son avenir à la tête de cette équipe. L'obstacle pour le moment, c'est Motema Pembe.

Sanga Balende- V.Club dimanche au stade Kashala Bonzola

Un autre choc de ce week-end dans ce championnat national partira du stade Kashala Bonzola, à Mbuji-Mayi, où le Sa Majesté Sanga Balende accueillera l'AS V.Club pour le compte de la 7ème journée. Ce match, initialement prévu pour jeudi 10 octobre, a été renvoyé à dimanche 13 octobre, dans les mêmes installations faute de places dans l'avion qui devait embarquer toute la délégation de V.Club à partir du Kinshasa pour le Chef-lieu de la province du Kasaï Oriental.

Pour ce faire, V.Club continue à s'entraîner chaque matin au stade de martyrs de la Pentecôte, avant de s'envoler samedi et rentrer lundi à Kinshasa. Tous les joueurs prennent part à ces séances d'entraînements, y compris Djuma Shabani qui sort d'une blessure contracté avec l'équipe nationale locale au match amical contre le Rwanda.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu'après le match contre Rangers de dimanche dernier, trois joueurs en sont sortis par des blessures, il s'agit de : Rossein Tuisila, Jésus Moloko et Merveil Kikasa. Le Staff technique s'est déjà mis à l'œuvre pour leur récupération le plus tôt possible.

Contre Sanga Balende, V.Club jouera ainsi son 5ème match dans cette énième édition du championnat national, où il occupe la 11ème place avec 6 points en 4 sorties. VClub n'a mieux fait jusque-là, qu'une seule victoire, celle devant Simba (4-0) et trois matches nuls. Son adversaire, Sanga Balende, vient à la 12ème place avec 5 points en 4 matches joués. La première place est toujours occupée par le FC Lubumbashi Sport avec 17 points en 11 matches joués.

Mazembe - Don Bosco Samedi à Kamalondo

Entre-temps, le Tout-Puissant Mazembe Englebert recevra le CS Don Bosco samedi au stade TP Mazembe, dans la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, pour le compte de la 12ème journée. Don Bosco revient de Kinshasa où il a joué et perdu face au FC Renaissance du Congo (0-1), tandis que Mazembe, à sa dernière sortie le 3 octobre, s'est imposé devant Lubumbashi (1-0).

Au classement, Mazembe est deuxième avec 16 points en 6 matches, alors que Don Bosco occupe la 6ème place avec 11 points en 9 matches.