Tunisie: Présidentielle - Le Parti des patriotes démocrates unifié appelle à voter pour Kais Saied au second tour

Tunis — Le Parti de patriotes démocrates unifié (Watad) a appelé à voter pour le candidat au second tour de l'élection présidentielle, Kais Saied, afin de "faire respecter la Constitution, le multipartisme, les droits et libertés, et de se battre pour les revendications économiques et sociales de la population".

Le parti a souligné jeudi dans une déclaration que "le choix entre les candidats Nabil Karoui, qui représente l'ancien système et ses lobbys corrompus, et Kais Saied, pour lequel nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de questions et de positions, est une nécessité dictée par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle".

Le parti de gauche a également annoncé son acceptation des résultats préliminaires des élections législatives (un seul siège obtenu), soulignant qu'"il y a eu de nombreuses violations, notamment des financements suspects et l'influence des électeurs".